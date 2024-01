Neue Filme und Serien bei Paramount+ im Januar

Paramount+ hat uns mit etwas Verspätung nun die Liste mit seinen Neuzugängen für den aktuellen Monat Januar überstellt. Die Anzahl der neu ins Programm aufgenommenen Titel ist im Vergleich zu vergangenen Monaten etwas bescheiden. Die Übersicht wollen wir euch dennoch nicht vorenthalten, zumal sich im Dezember sicher einige von euch das vom Preis ausgesprochen attraktive, mittlerweile aber nicht mehr erhältliche Jahrespaket mit waipu.tv und Paramount+ gegönnt haben.

The Changemakers

Staffel 1 ab 1. Januar

The Changemakers ist eine neue 8-teilige Serie für Paramount+. Es ist der Zweck, erstaunliche Geschichten aus der ganzen Welt zu beleuchten, in denen Gemeinschaften für eine bessere Zukunft zusammenarbeiten.

SEAL Team

Staffel 6 ab 4. Januar

Seal Team ist ein Militärdrama, das das berufliche und persönliche Leben der Eliteeinheit der Navy SEALs verfolgt, wie sie trainieren, planen und die gefährlichsten und riskantesten Missionen ausführen, die unser Land von ihnen verlangen kann.

Unglaubliche Tierwanderungen: Patagonien

ab 10. Januar

Für Tausende von Tieren jedes Jahr ist die Migration durch Patagonien die einzige Überlebenschance, wenn sie zurückkehren, um zu gebären und ihre Jungen großzuziehen oder nach Hause kommen, um sich zu ernähren.

SkyMed

Staffel 2 ab 12. Januar

In der zweiten Staffel der spannenden, medizinischen Dramaserie SKYMED sehen sich die jungen Sanitäter und Piloten, die im Norden Kanadas Ambulanzflugzeuge fliegen, mit ganz neuen Herausforderungen und Triumphen konfrontiert, als SkyMed expandiert und sie bei der Arbeit – und in ihrem Privatleben – in schwere Notfälle stürzt.

June

ab 17. Januar

June wird dem Publikum die Möglichkeit geben, diese bemerkenswerte Frau selbst kennenzulernen, nicht nur durch die Linse ihrer Ehe mit einem Superstar. Ihre ist eine Geschichte, die es verdient, erzählt zu werden, eine Geschichte von Talent, Ehrgeiz, Herzschmerz, Opfer, Loyalität und Ausdauer. Mit exklusivem Zugang zu Familie, Freunden, Mitarbeitern und persönlichen Archiven und der vollen Unterstützung des Carter Cash-Nachlasses wird der Film eine Hommage an eine Legende der Country-Musik sein, die sich in Sichtweite versteckt hat.

NCIS: Sydney

Staffel 1 ab 18. Januar

Mit steigenden Spannungen im Indo-Pazifik wird ein Team von US-NCIS- und AFP-Agenten in eine multinationale Task Force integriert, um die Marinekriminalität im umstrittensten Teil des Ozeans auf dem Planeten in Schach zu halten.

The Woman in the Wall

Staffel 1 ab 20. Januar

Ein psychologisch und emotional fesselnder Krimi, der von schwarzem Humor durchzogen ist. Im Mittelpunkt der Serie steht Lorna Brady (Wilson), die eines Morgens aufwacht und eine Leiche in ihrem Haus vorfindet. Erschreckenderweise hat Lorna keine Ahnung, wer die tote Frau ist oder ob sie selbst für den offensichtlichen Mord verantwortlich sein könnte. Denn Lorna leidet seit langem unter extremem Schlafwandeln, seit sie im Alter von 15 Jahren aus ihrem Leben gerissen und im Kilkinure-Kloster eingesperrt wurde. Die einfühlsam gestaltete, fiktionale Dramaserie untersucht das Erbe eines der schockierendsten Skandale Irlands – die unmenschlichen Einrichtungen, die als "Magdalene Laundries" bekannt sind.

De La Calle

Staffel 1 ab 23. Januar

De La Calle ist eine Doku-Serie, die eine Reise in die Latino-Diaspora unternimmt, um die Entwicklung der Urbano-Musik und -Kulturen zu erforschen (und zu kartieren), die die musikalische Revolution von Rap, Reggaeton, Bachata, Latin Trap, Cumbia und anderen Klängen entfacht haben, die Musik und Kultur weltweit beeinflussen.

Sexy Beast

Staffel 1 ab 25. Januar

Eine Prequel-Serie des gleichnamigen Films und erzählt die Ursprünge von Gal Doves und Don Logans komplizierter Beziehung, als sie während der lebhaften und unbeständigen 1990er Jahre in den verführerischen Wahnsinn der Londoner Verbrecherwelt abtauchen. Gals aufkeimende Beziehung zu Deedee Harrison droht jedoch alles in ihrer Welt zu gefährden.