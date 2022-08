Neue Echo-Hardware im September: Amazon verschleudert Altgeräte

In den vergangenen Jahren hat Amazon die neuen Hardware-Generationen der hauseigenen Echo-Geräte stets im September vorgestellt. Auch in diesem Jahr dürfte es im kommenden Monat wieder soweit sein. Jetzt, zwei Tage vor dem Monatswechsel, hat der Online-Händler eine Sonderaktion auf Amazon-Hardware gestartet. Man scheint also schon mal die Lager zu räumen.

Im Doppelpack noch günstiger

Bei den sogenannten Angeboten für Amazon-Geräte berücksichtigt Amazon einen Großteil seines Portfolios. Der Echo Dot der 4. Generation etwa wird mit satten 37 Prozent Rabatt für nur noch 25 Euro angeboten. Wer gleich zwei kauft, zahlt nach Eingabe des Rabattcodes DOT4 sogar nur noch 40 Euro.

Bis zu 45 Prozent Rabatt gibt es auf die Kindle-Kids-Modelle, die sich von der Erwachsenen-Ausgabe des E-Readers bis auf die Schutzhüllen und die Zugabe einer Kinderbuch-Flatrate und eines verlängerten Gerantiezeitraums, nicht unterscheiden

Amazons Luftqualitäts-Monitor, der Smart Air Quality Monitor, ist für nur noch 55 Euro zu haben und damit weit entfernt von den 80 Euro, die noch zur Markteinführung vor wenigen Monaten verlangt wurden.

Abgerundet wird die Angebotsofferte durch saftige Nachlässe auf die WLAN-Mesh-Router der Amazon-Marke Eero und vergünstigtem Fire-TV-Sticks, die wie im Fall des Fire TV Stick 4K, mit einem 50 Prozent Nachlass für nur noch 29,99 Euro angeboten werden.

Auch zertifizierte Geräte günstiger

Unter den preisreduzierten Neugeräten hat Amazon auch eine Handvoll generalüberholter Hardware gemischt, die als zertifizierte „Refurbished“-Geräte mit noch mehr Rabatt verkauft werden. Hier dürfte es sich in erster Linie um Rückläufer handeln, die nach der Bestellung in defekten Verpackung oder ganz ohne Umverpackung wieder zurück an Amazon geschickt wurden.

Unter den zertifizierten Geräten sind unter anderem das Tablet Fire HD 10, der Fire TV Cube und der Echo Show 8 zu finden.