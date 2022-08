iTunes-Altlasten: Irritierende Inhalte in den neuen Apple-Apps

So langsam wäre es an der Zeit, dass Apple System in sein stetig wachsendes Angebot an Medien- und Abo-Angboten bringt. Doch weit gefehlt. Auch bei den kommenden Versionen von macOS und iOS müsst ihr damit leben, dass Videos anstatt in der TV-App teils in der Musik-App angeboten werden oder der Siri-Verlauf im iTunes Store zu finden ist.

Auf dem Mac tut sich Apple weiterhin generell schwer damit, die Links zu seinen digitalen Angeboten richtig zuzuordnen. Das Verrückte dabei ist, dass man hier teilweise sogar zwischen den einzelnen Updates für macOS von Änderungen überrascht wird. So werden beispielsweise Links zu iOS-Apps in Safari einerseits wie man es erwarten würde nur als Vorschau auf einer Webseite angezeigt, springen bei leicht unterschiedlicher Formatierung und teils aber auch ohne jede Änderung dann aber auch von dieser Webseite weiter in den Mac App Store. Ob die App sich tatsächlich auch mit dem Mac verwenden lässt, spielt dabei keine Rolle.

Filme und Serien in der Musik-App

So richtig verwirrend wird es, wenn man in der Musik-App auf dem Mac plötzlich Serien und Filme angezeigt bekommt. Hier wird deutlich, dass es es sich bei der Musik-App weiterhin nur um Apples alte iTunes-Anwendung mit neuem Anstrich handelt. Apple leitet mittlerweile zwar den Großteil der Links korrekt auf die TV-App um. Dennoch kommt es hier und da weiterhin vor, dass die Musik-App auf dem Mac plötzlich zum Verkaufsportal für Filme und Serien wird.

Siri-Verlauf versteckt sich im iTunes Store

Und wenn wir schon bei iTunes sind: Apple hat die Anwendung zwar schon längere Zeit vom Mac verbannt, auf dem iPhone und iPad ist der iTunes Store aber weiterhin vertreten und wird dort standardmäßig als Verkaufs-App für Musik-Downloads installiert. Hier findet ihr dann übrigens auch die vielleicht schon an anderer Stelle vermisste Liste mit jenen Songs, die ihr mithilfe des Siri-Befehls „Welches Lied ist das“ erkannt habt. Tippt dazu auf das Hamburger-Menü (die drei Striche) oben rechts und wählt den Tab „Siri“ an.