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Echo Time und Echo Studio Mit Kamera

Neue Echo-Geräte: Intelligenter Wecker und Echo Studio mit Kamera
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Amazon erweitert sein Angebot an Alexa-Geräten. Neben einer neuen Generation des Echo Dot und einem Echo Studio mit integrierter Kamera stellt das Unternehmen mit dem Echo Time einen speziell für den Nachttisch entwickelten Wecker vor. Alle drei Geräte sind ab sofort erhältlich.

Echo Time mit intelligenter Schlaferkennung

Der neue Echo Time kombiniert einen klassischen Wecker mit den Funktionen eines Alexa-Lautsprechers. Das Gerät besitzt einen runden Touchscreen mit 3,2 Zoll Bildschirmdiagonale und verzichtet auf eine Kamera. Für die Anzeige stehen mehrere Hundert Zifferblätter zur Auswahl, darunter analoge Uhren, Naturmotive und saisonale Designs.

Echo Time

Eine Besonderheit ist die integrierte Schlaferkennung. Mithilfe der von Amazon als Omnisense bezeichneten Sensortechnik soll Echo Time erkennen können, wann sich der Nutzer in einer leichteren Schlafphase befindet. Dafür werden unter anderem Ultraschall, Temperaturmessung und Präsenzerkennung eingesetzt. Zusätzliche Geräte wie eine Smartwatch sind nicht erforderlich.

Echo Time 1

Auf Wunsch soll der Wecker innerhalb eines einstellbaren Zeitfensters von 10 bis 60 Minuten einen günstigen Zeitpunkt zum Aufwecken ermitteln. Ergänzend bietet Echo Time eine Sonnenaufgangssimulation, bei der das Display langsam heller wird. Abends reduziert der Bildschirm automatisch seine Helligkeit und den Blaulichtanteil.

Die Schlaferkennung lässt sich deaktivieren, ebenso können die Mikrofone über eine separate Taste abgeschaltet werden.

Echo Time kostet 214,99 Euro und wird in den Farben Korallenrosa, Graphit und Weiß angeboten. Ein verstellbarer Ständer ist für 39,99 Euro erhältlich.

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Echo Studio erhält eine Kamera

Den Echo Studio bietet Amazon künftig auch mit integrierter Kamera an. Die Audiotechnik mit Dolby Atmos und automatischer Raumanpassung bleibt unverändert.

Echo Studio Mit Kamera

Über die Kamera können Nutzer aus der Ferne einen Blick in den Raum werfen. Zudem soll Alexa+ Gegenstände erkennen und Fragen dazu beantworten können. Eine Verbindung mit Fire-TV-Geräten für Videoanrufe ist geplant. Kamera und Mikrofone lassen sich per Taste abschalten.

Der Echo Studio mit Home-Kamera kostet 259,99 Euro. Ein optionaler Ständer wird für 49,99 Euro angeboten. Das bisherige Modell ohne Kamera bleibt für 239,99 Euro im Programm.

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Echo Dot erstmals mit integriertem Smarthome-Hub

Auch der Echo Dot wurde überarbeitet. Amazon verspricht für die neue Generation einen verbesserten Klang mit 50 Prozent mehr Bass als beim Vorgängermodell. Im Inneren arbeitet erstmals der hauseigene AZ3-Prozessor, der unter anderem die Sprachverarbeitung beschleunigen soll. Ein zusätzliches Mikrofon soll die Spracherkennung verbessern.

Echo Dot

Erstmals verfügt der kompakte Lautsprecher über einen integrierten Smarthome-Hub mit Unterstützung für Zigbee, Matter und Thread. Zudem kann er als WLAN-Erweiterung für bestehende eero-Netzwerke dienen und deren Abdeckung laut Amazon um bis zu 93 Quadratmeter vergrößern.

Der neue Echo Dot kostet 104,99 Euro und ist in vier Farben erhältlich.

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Kinderversionen und Alexa+

Echo Time und Echo Dot werden auch als Kinderversionen mit speziellen Designs und einem Jahr Amazon Kids+ angeboten. Sie kosten 224,99 beziehungsweise 114,99 Euro.

Echo Dot Kids

Ein Teil der neuen Funktionen erfordert Alexa+. Der vorzeitige Zugang ist beim Echo Time enthalten. Nach der Einführungsphase soll Alexa+ für Prime-Mitglieder kostenlos bleiben. Ohne Prime-Mitgliedschaft werden monatlich 22,99 Euro fällig. Ein kostenpflichtiges Abonnement wird nicht automatisch abgeschlossen.

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28. Okt. 2026 um 13:01 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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