Neue ChatGPT-Funktionen sollen Übernutzung eindämmen

Eine Woche nach öffentlichen Äußerungen von OpenAI-Chef Sam Altman zur übermäßigen Nutzung von KI-Diensten durch Jugendliche führt OpenAI neue Funktionen in ChatGPT ein. Altman hatte während eines PPodiumsgesprächs gewarnt, dass besonders junge Menschen dazu neigen, Chatbots nicht nur als Informationsquelle, sondern zunehmend als emotionale Begleiter zu nutzen. In Einzelfällen werde ChatGPT sogar als unverzichtbare Instanz für alltägliche Entscheidungen betrachtet.

Vor diesem Hintergrund richtet OpenAI seine Produktentwicklung nun stärker auf unterstützendes statt dauerhaftes Nutzungsverhalten aus. Die Plattform will nicht dazu verleiten, ständig im Gespräch zu bleiben, sondern Nutzern helfen, konkrete Probleme zu lösen und anschließend wieder in den Alltag zurückzukehren. Als sichtbare Änderung erscheinen ab sofort Hinweise in längeren Chat-Sitzungen, die zur Reflexion oder zu kurzen Pausen anregen sollen.

Maßnahmen gegen emotionale Abhängigkeit

Ein Schwerpunkt der Neuerungen liegt auf der besseren Einordnung sensibler Anfragen. Bei Fragen wie „Soll ich mich trennen?“ soll ChatGPT künftig keine direkte Empfehlung geben, sondern durch gezielte Rückfragen und Denkanstöße die Entscheidungsfindung unterstützen. Das System soll dabei helfen, Klarheit zu gewinnen, ohne Verantwortung zu übernehmen.

OpenAI räumt ein, dass frühere Versionen des Systems Schwächen im Umgang mit emotionaler Belastung gezeigt haben. In seltenen Fällen habe das Modell emotionale Abhängigkeit nicht erkannt oder sogar verstärkt. Neue Erkennungsmechanismen sollen künftig besser auf mentale Ausnahmesituationen reagieren und bei Bedarf auf professionelle Hilfsangebote hinweisen.

Fachliche Unterstützung

Zur Weiterentwicklung der Schutzmechanismen arbeitet OpenAI mit über 90 Ärzten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen. Ein eigens gegründeter Beirat soll gewährleisten, dass der Umgang mit sensiblen Situationen aktuellen wissenschaftlichen Standards entspricht.