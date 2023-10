Flugdrohne liefert im Odenwald Einkäufe aus

Mit „LieferMichel“ präsentiert Vodafone in Kooperation mit REWE, dem Fahrradhersteller Riese & Müller und der im Odenwald gelegenen Stadt Michelstadt das Ergebnis des vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) geförderten Projekts „DroLEx“.

Aufgabenstellung war es, die nachfragegesteuerte, schnelle und zuverlässige Auslieferung von Gütern in ländliche Gebiete zu realisieren. Bereits vorab war klar, dass dabei sowohl Lastenräder als auch Flugdrohnen zum Einsatz kommen sollen. Die Ergebnisse dieser Forschung waren dem BMDV einen Zuschuss von rund 400.000 Euro wert, insgesamt schlägt das Projekt mit rund 700.000 Euro zu Buche.

REWE-Lieferdienst auf dem Luftweg

Als Praxistauglich durfte sich das Konzept in Michelstadt und seinen bis zu zehn Kilometer entfernten Ortsteilen erweisen. Anwohner konnten ihre Bestellungen hier über eine eigens dafür eingerichtete Online-Plattform absetzen. Im Prinzip funktioniert „LieferMichel“ dann wie der klassische Lieferdienst von REWE, nur werden die fertigen Pakete per Lastenrad zum Startplatz der Drohne transportiert und in der Folge von deren Landeplatz außerhalb der Ortschaft aus wiederum per E-Bike zum Kunden transportiert.

Vodafone kommt hier mit Blick auf die gesicherte Mobilfunkabdeckung im Liefergebiet ins Spiel und garantiert eine zuverlässige Drohnen-Navigation. Die Flugstrecken werden dabei vollautomatisch absolviert, die Drohne kommuniziert über das Mobilfunknetz mit einer Kontrollstation und empfängt ihre Standortdaten in Echtzeit.

Bis zu 4 kg und mit 90 km/h

Die vom Anbieter Wingcopter betriebenen Transportdrohnen sind in der Lage, die etwa Schuhkarton-großen Einkaufsboxen mit bis zu vier Kilogramm Gewicht zu befördern. Dabei erreichen die Geräte eine Flughöhe von 100 Metern und Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern. Zehn Kilometer Entfernung lassen sich so in weniger als sieben Minuten bewältigen.

Das Förderprojekt soll vorerst bis Jahresende laufen und bei Erfolg auch weitergeführt werden.