Landeskriminalamt scheitert an Apples FileVault-Verschlüsselung

Beim SWR findet eine Zusammenfassung des Vorgangs inklusive der Vorgeschichte online. Wer hier ein wenig in technische Details abtauchen will, liest bei Netzpolitik.org weiter. Dort beschreibt der Besitzer des MacBook Pro nicht nur, welche Mittel und Wege die Ermittler eingeschlagen haben, um an die darauf gespeicherten Daten zu kommen, sondern geht auch ausführlich auf die Wirkung der von Apple implementierten Schutzmechanismen ein.

Insert

You are going to send email to