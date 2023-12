Neue Apple TV-Applikation startet auf Mac, iPad, iPhone und Apple TV

Apple hat die neu gestaltete Apple TV-Anwendung nicht nur auf dem Apple TV abgelegt, sondern sich auch auf iPhone, iPad und Mac um die Auffrischung der Benutzeroberfläche für das hauseigene Streaming-Angebot und die (kostenpflichtigen) Inhalte integrierter Premium-Partner gekümmert.

Laut Eddy Cue, als Senior Vice President of Services für Apples Dienste-Angebot verantwortlich, habe Apple das Ziel verfolgt, Anwendern trotz des umfangreichen Content-Angebotes stets den einfachen und schnellstmöglichen Zugriff auf ihre bevorzugten Inhalte zu gewähren.

Umfangreich fällt das Angebot in Deutschland, vor allem wegen der nun integrierten Kauffilme und -Serien aus, die zuvor über den iTunes Store angeboten worden sind. Was die kostenpflichtigen Kanäle angeht, die sich gegen Monatsgebühren zwischen 3,99 Euro und 4,99 Euro in der Apple TV App freischalten lassen, ist das Angebot weiterhin recht überschaubar.

Sechs Zusatzkanäle in Deutschland

Neben Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ und dem US-Fußball-Abonnement MLS Season Pass, stehen in Deutschland nur sechs Zusatzkanäle zur Buchung bereit: Paramount+, ARD plus, Arthaus plus, ZDF Select, Crime Investigation und History Play.

Auf dem Apple TV bringt die Anwendung eine neue Seitenleiste mit, die den schnellen Wechsel zwischen den nun verfügbaren Bereichen ermöglicht und Anwender dazu motivieren soll, in mit der TV-Anwendung verknüpften Applikationen zu stöbern. Dies funktioniert beispielsweise mit der ARTE-Applikation. Zusätzlich stellt die Apple TV-Anwendung mehrere Sammlungen bereit, die Inhalte zum Kaufen oder Buchen empfehlen. Dazu zählen: „Neue Serien & Filme“, „Top Charts“, „Trending“ und „Für Dich“.

Alte Apps werden eingestellt

Wie Apple mitteilt, werden die Apps „iTunes Filme“ und „iTunes TV-Sendungen“ auf Apple TV und die auf iPhone und iPad verfügbare iTunes Store Applikation eingestellt. Um auf bereits getätigte Einkäufe zu zugreifen oder neue zu tätigen, muss fortan stets die Apple TV App bemüht werden.