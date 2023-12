Beeper: Inoffizielle iMessage-App funktioniert (vorerst) wieder

Die inoffizielle iMessage-Applikation Beeper, die es Android-Anwendern seit dem 5. Dezember ermöglicht, Apples-Nachrichtendienst iMessage auch auf Hardware zu benutzen, die nicht von Apple kommt, will es offenbar auf ein Katz-und-Maus-Spiel mit Cupertino anlegen.

Nachdem Beeper zur Verwunderung vieler Marktbeobachter am vergangenen Dienstag eine voll funktionsfähige iMessage-Implementation vorlegte, die lediglich auf Rufnummern setzte und nicht mal auf den Login mit einer vorhandenen Apple ID bestand, reagierte Apple zum vergangenen Wochenende mit einem serverseitigen Eingriff, der der Drittanbieter-Anwendung den Zugang zur hauseigenen Messenger-Infrastruktur wieder entzog.

Apple klemmte Beeper ab

Apple argumentierte öffentlich mit unverzichtbaren Sicherheitsvorkehrungen. So sei es dem Konzern darum gegangen, iMessage-Nutzer mit dem Eingriff vor Techniken zu schützen, die gefälschte Anmeldeinformationen ausnutzen, um Zugang zu iMessage zu erhalten. Beeper selbst wurde in der Stellungnahme Apples, die das Unternehmen an ausgewählte Medienvertreter verteilte, gar nicht erst erwähnt.

Doch die Beeper-Macher geben sich noch nicht geschlagen. Im Beeper-Blog teilt man stattdessen mit, dass man mit einer Aktualisierung der App auf den Umstand reagiert hätte, dass Nachrichten zwischenzeitlich nicht empfangen und nicht versandt werden konnten.

Jetzt mit Apple ID statt Rufnummer

Allerdings habe man dafür auch die Anmeldung an Apple-Server umstellen müssen. Anstelle lediglich eine Rufnummer zu registrieren, müssten sich Anwender nun mit einer vorhandenen Apple ID anmelden, um weiterhin auf iMessage zugreifen zu können. Es werde jedoch daran gearbeitet, die Rufnummernregistrierung wieder anbieten zu können.

Die Beeper-Macher entschuldigen sich für das Durcheinander der vergangenen Tage und verzichten vorerst auf die eigentlich geplante Monatsgebühr von knapp zwei Dollar. Bis sich Beeper wieder zuverlässig nutzen lassen wird, sollte der alternative Zugriff auf iMessage komplett kostenlos angeboten werden.