Mit Aufkleber: Apples Geschenkkarte für Hard- und Software

Wie in der vergangenen Woche berichtet verkauft in den USA jetzt Geschenkkarten, die sich für Hardware, Software und Apples Abo-Dienste nutzen lassen. Apples neue „Gift card for everything Apple“ kann sowohl im Apple Store als auch in jenen Bereichen eingesetzt werden, für die bislang separates iTunes- bzw. App-Store-Guthaben verkauft wurde.

Ordered the new Gift Card to see the new design. The Apple logo on the card is a sticker!

Also better be fast 😏💵 pic.twitter.com/WJU1V1GKXD

— Léo Vallet (@leovallet) August 6, 2020