Neue Anker-Adapter von USB auf Ethernet

Der Zubehörhersteller Anker bietet in seiner Produktreihe PowerExpand zwei neue Ethernet-Adapter an. Die beiden Modelle werden wahlweise für USB-C und für USB-A angeboten.

Bis auf ihre unterschiedlichen Stecker sind die beiden Adapter in Sachen Form und Leistungswerte mehr oder weniger identisch. Anker wirbt mit einer störungsfreien Internetverbindung von bis zu 1 Gbit/s. Die Oberfläche aus Aluminium soll gemeinsam mit dem mit Nylon umflochtenen Kabel für Widerstandsfähigkeit und elegante Optik sorgen. In die Steckeraufnahme integrierte Kontrollleuchten zeigen den Verbindungsstatus und die Ethernet-Aktivität an.

Beim Kauf solltet ihr auch die von Anker veröffentlichte Kompatibilitätsliste im Auge behalten. Der für 19,99 Euro erhältliche USB-C-auf-Ethernet-Adapter lässt sich unter anderem mit dem iPad Pro und verschiedenen neueren MacBook-Modellen nutzen. Der einen Euro günstiger angebotene USB-A-auf-Ethernet-Adapter versteht sich unter anderem mit dem MacBook Pro 2015 und dem MacBook Air 2017.