Neu von Microsoft: Safari-Erweiterung vergütet Bing-Suche

Laut Microsoft beträgt der Umrechnungskurs zwischen Microsoft Rewards-Punkten und US-Dollar etwa 1000 zu 1. So benötigen Teilnehmer des Bonusprogramms in der Regel etwa 5000 Punkte, um diese gegen einen Gutschein im Gegenwert von 5 US-Dollar einzulösen.

Der Software-Konzern Microsoft hat eine neue Safari-Erweiterung in den Mac App Store eingestellt, die Anwender von der Nutzung der hauseigenen Suchmaschine bing.com überzeugen will.

