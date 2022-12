99-Cent-Leihfilme: Diesmal mit „Dune“ und „Massive Talent“

Heute ist es wieder soweit – zudem ist in der hier einzusehenden Auswahl diesmal das Science-Fiction-Highlight „Dune“ auf Deutsch und in der englischen Original-Fassung verfügbar. Mit einer IMDb-Bewertung von 8,0 einer der bestbewerteten Titel in dieser Woche, startete Dune erst im vergangenen Herbst in die Kinos und trägt eine Freigabe ab 12 Jahren.

In unregelmäßigen Abständen, aber stets vor dem Wochenende, bietet Amazons Video-Abteilung 99-Cent-Leihfilme für Prime-Mitglieder an. Anwender mit laufender Prime-Mitgliedschaft haben hier dann die Möglichkeit zahlreiche Videos zum Schnäppchenpreis anzuschauen.

Insert

You are going to send email to