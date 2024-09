Neu von Meross: Matter-Steckdosenleiste mit App und acht Ports

Der Smart-Home-Ausstatter Meross hat mit der MSP844 EU eine neue Steckdosenleiste vorgestellt, die mit dem branchenübergreifenden Smart-Home-Standard Matter kompatibel ist. Nach Angaben des Herstellers gehört die Leiste zu den ersten auf dem Markt verfügbaren Steckdosenleisten, die diesen Standard unterstützen.

Matter soll die Interoperabilität zwischen verschiedenen Smart-Home-Plattformen verbessern, sodass Nutzer die Geräte plattformübergreifend in ihr Netzwerk integrieren können.

Um die volle Funktionalität der MSP844 nutzen zu können, wird jedoch ein vorhandener Matter-Hub im Heimnetz benötigt. Als mögliche Hub-Optionen nennt Meross beispielsweise den Echo Dot von Amazon oder den Google Nest Hub – auch das aktuelle Apple TV 4K oder Apples HomePods können ebenfalls verwendet werden.

Zwei USB-C, zwei USB-A, viermal Schuko

Die Steckdosenleiste verfügt über mehrere Ladeoptionen. Zwei USB-C-Anschlüsse mit einer Leistung von 30 Watt ermöglichen das schnelle Laden kompatibler Geräte. Darüber hinaus sind zwei USB-A-Anschlüsse vorhanden, die durch die QC3.0-Technologie bis zu 18 Watt Ladeleistung bereitstellen.

Meross betont, besonderen Wert auf die Sicherheit der neuen Leiste gelegt zu haben. So sei das Gehäuse feuerhemmend und die Steckdosenleiste mit einem Überlastungsschutz ausgestattet. Das Gerät ist zudem nach den CE-Standards zertifiziert.

Ein weiterer Vorteil der MSP844 ist laut Meross die breite Kompatibilität mit verschiedenen Smart-Home-Plattformen: Nutzer könnten die Mehrfachsteckdose gleichzeitig in Systemen wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa einbinden und so ihren individuellen Anforderungen anpassen. Als maximale Ausgangsleistung gibt der Hersteller 3.680 Watt an.

Auf Amazon ist die neue Steckdosenleiste mit einem Verkaufspreis von 55,99 Euro gelistet. Sie lässt sich bereits vorbestellen und soll im November in den Versand gehen.