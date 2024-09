FSV Mainz 05: Zukünftig mehr Komfort für Apple-Nutzer

Ab dem nächsten Heimspiel des 1. FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) steht Apple-Nutzern eine neue Funktion zum kontaktlosen Stadionzutritt zur Verfügung.

Ticket im Apple Wallet

Während Android-Nutzer und Besitzer älterer Smartphone-Modelle weiterhin auf den Zutritt per QR-Code angewiesen sind, können 05er-Fans, die über ein iPhone oder eine Apple Watch verfügen, ihre Tickets ab sofort in das Apple Wallet integrieren und über die dafür vorgesehenen Scanner an den Drehkreuzen in die MEWA ARENA gelangen.

Der Bundesligist erhofft sich durch die Neuerung einen leichteren und schnelleren Zutritt für die Besucher. Die Einführung des mobilen kontaktlosen Tickets erfolgt in Zusammenarbeit mit Apple, der Axess AG und EVENTIM.

Pommes mit Apple Pay

Im gleichen Atemzug akzeptieren die Kioske und der Fanshop der MEWA ARENA nun auch Apple Pay als Zahlungsmittel, was Fans aus der Apple-Community auch das Shopping und den Kauf von Snacks in der Arena bequemer machen soll.

Christoph Reisenauer, bei Mainz 05 für Marketing und Vertrieb zuständig, sieht in der Neuerung einen weiteren Schritt des Vereins in Richtung Digitalisierung. Reisenauer erwartet, dass der Zutritt für die Fans unkomplizierter, komfortabler und sicherer wird.

Fans, die die neue Funktion nutzen möchten, benötigen ein iPhone mit iOS 11 oder neuer sowie die Wallet-App. Sobald das Ticket zum Apple Wallet hinzugefügt wurde, können sie ihr Gerät beim Einlass kontaktlos an die Scanner halten, um Zugang zur Arena zu erhalten. Eine vorherige Entsperrung des Geräts ist in diesem Fall nicht notwendig.

Für den Fall, dass das mobile Gerät nicht funktioniert oder verloren geht, haben auch Apple-Fans weiterhin die Möglichkeit, alternative Zutrittsmethoden zu nutzen, beispielsweise den Ausdruck eines QR-Codes oder den Zugang über die klassische Eintrittskarte.

FAQs zum Thema mobiler, kontaktloser Zutritt und weitere Informationen bietet der Verein in zwei PDF-Dokumenten an: