Der Filmverleih A24, bekannt für seine erfolgreichen Independent-Filme (etwa „Everything Everywhere All At Once“, „Lady Bird“ oder „Eighth Grade „) und zeitweilige Übernahmeverhandlungen mit Apple, hat den bevorstehenden Verkaufsstart eines neuen Buchs bekanntgegeben, das Eltern und Kinder bei der Auswahl gemeinsamer Filme unterstützen soll.

Hey Kids, Watch This!

Unter der Überschrift “Hey Kids, Watch This!” versammelt das Buch über 100 Filmempfehlungen für gemeinsame Kinoabende, die für Kinder geeignet sind, aber auch Erwachsenen gefallen könnten.

Das Buch ist in mehrere Kapitel unterteilt, die Filme für unterschiedliche Altersgruppen präsentieren. Die Auswahl deckt mehrere Jahrzehnte, Länder und Genres ab und bietet sowohl Empfehlungen für Vorschulkinder als auch für Jugendliche und Tweens.

Die einzelnen Kapitel konzentrieren sich dabei auf unterschiedliche Altersgruppen. Diese werden von speziellen Abschnitten ergänzt, die sich bestimmten Filmgenres und bekannten Regisseuren widmen.

Zu den besonderen Highlights des Buches gehören die umfangreichen Illustrationen und das Symbolsystem, das auf altersunangemessene Inhalte wie ewta beängstigende Charaktere hinweist.

Filme für alle Altersgruppen

Zusätzlich zu den Filmempfehlungen enthält das Buch Aktivitäten, die Familien dazu anregen sollen, die Kinoabende passend zu gestalten, sowie Hilfestellungen und Anregungen, um nachbereitende Gespräche über die gesehenen Filme zu führen. Ein „Familien-Film-Tracker“ ermöglicht es zudem, die Filme zu bewerten und festzuhalten, welche Titel besonders gut ankamen oder weniger gefallen haben.

“Hey Kids, Watch This!” ist bislang ausschließlich in englischer Sprache verfügbar – Frühbesteller sollen mit einem Start der Auslieferung ab dem 6. September rechnen. Das Buch lässt sich direkt im Onlineshop des Filmverleihs A24 bestellen und wird hier mit einem Verkaufspreis von 38 US-Dollar gelistet.

Wer nicht darauf warten will, bis “Hey Kids, Watch This!” auch im deutschen Buchhandel erhältlich ist, kann die heißen Temperaturen zum Anlass nehmen etwas unvernünftiges zu tun und das Buch direkt aus den USA bestellen.

Zum Kaufpreis gesellen sich dann zwölf Dollar Steuern und weitere 22,50 US-Dollar für die Lieferung, die acht bis vierzehn Tage in Anspruch nehmen soll, was den Preis des Filmführers auf 72 US-Dollar erhöht.