Neu von Baseus: PadJoy-Hub klammert sich am iPad fest

Der Zubehör-Anbieter Baseus hat mit dem so genannten PadJoy einen neuen Hub für Tablet-Nutzer vorgestellt, der sich am Hand des iPad festklammern kann und so auch in Bewegung mit dem Gerät verbunden bleibt und nicht einfach am USB-C-Port des Apple-Tablets hin und her baumelt.

Ungewöhnliche Befestigung

Bei Amazon neu zum Verkaufspreis von 76 Euro gelistet, handelt es sich bei der Docking-Station um ein 6-in-1-Modell, das eine Power-Delivery-Ladeleistung von 100 Watt zur Verfügung stellt, Platz für SD-Karten bietet und einen herkömmlichen USB-Port für Speicher-Sticks anbietet.

Die ebenfalls integrierte HDMI-Buchse gestattet den Anschluss eines externen Monitors und versorgt diesen mit einer 4K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz.

Nach Angaben des Herstellers besitzt der Hub eine selbstschließende Klemm-Vorrichtung und wird mit einem gewinkelten USB-C-Stecker mit dem iPad verbunden. Darüber hinaus lässt sich der Hub natürlich auch am Mac einsetzen und leitet auch diesen den Ladestrom sowie den Zugriff auf die verbundenen Peripherie-Geräte gleichzeitig weiter.

Meist mit Kabel oder Stecker

Die Lösung von Baseus mit Blick auf den veranschlagten Preis nicht die attraktivste am Markt, bietet jedoch eine ungewöhnliche Befestigung. Die meisten Hubs sind entweder mit einem kurzen 20-Zentimeter-Kabel ausgestattet oder setzen auf einen direkt am Hub verbauten USB-C-Stecker mit dem die Port-Erweiterung als ganzes in das iPad gesteckt wird, wie etwa diese 14-Euro-Lösung von Giissmo oder das 39 Euro teure 541-Hub von Anker.

Anker selbst bietet mit dem 551 zudem ein iPad-Ständer mit Hub-Integration im Fuß an. Dieser lässt sich aktuell für 79,99 Euro mitnehmen und liegt damit 30 Euro unter der Preisempfehlung des Herstellers.