Neu in macOS Sonoma: Bestätigungscodes automatisch löschen

Die Grundeinstellung „automatisch löschen oder nicht“ wird in der Regel festgelegt, wenn ihr unter macOS Sonoma das erste Mal einen Bestätigungscode verwendet. In den Einstellungen „Passwörter“ habt ihr jederzeit die Möglichkeit, diese Vorgabe zu verändern.

Ihr braucht dabei übrigens keine Angst haben, dass ihr später nicht mehr auf den Code zugreifen könnt – sofern das überhaupt jemals nötig sein sollte. Die automatisch vom Betriebssystem gelöschten Nachrichten können bei Bedarf wiederhergestellt werden. Wenn es sich um E-Mails handelt, findet ihr diese im Papierkorb zum entsprechenden Postfach wieder, gelöschte SMS-Codes findet ihr in der Nachrichten-App 30 Tage lang im Ordner „Zuletzt gelöscht“. Klickt dafür in der Menüleiste auf „Darstellung“ oder verwendet das Tastaturkürzel Befehl-Alt-5.

Allein die Funktion zum automatischen Einsetzen dieser Codes ist ja bereits eine Erleichterung. Mit macOS Sonoma spart man sich im Anschluss daran aber auch das Löschen der entsprechenden Nachrichten. Das neue Betriebssystem ermöglicht es nun, dass man Safari gar nicht mehr verlassen muss, wenn man sich per Zwei-Faktor-Authentifizierung authentifiziert. So wird nicht nur das automatischen Einfügen des Bestätigungscodes angeboten, sondern auch gleich die zugehörige E-Mail oder SMS-Nachricht gelöscht.

Eine der der unserer Meinung nach besten Neuerungen mit macOS 14 Sonoma verrichtet ihren Dienst dezent im Hintergrund. Das Betriebssystem ist jetzt in der Lage, in der Nachrichten-App oder per Mail erhaltenen Sicherheitscodes automatisch zu löschen.

Insert

You are going to send email to