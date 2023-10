Gebraucht-Ankäufer Rebuy lässt Kunden in der Luft hängen

Man kann es den Betroffenen nicht verübeln, wenn sie ob der aktuellen Situation darüber spekulieren, ob Rebuy mit Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen hat oder sie gar einem groß angelegten Betrug zum Opfer gefallen sind. Die in Berlin ansäßige rebuy reCommerce GmbH zeigt sich nicht im Mindesten bemüht, die Angelegenheit aufzuklären. Stattdessen lockt die Rebuy-Webseite mit Sonderangeboten und die Social-Media-Auftritte von Rebuy werden regelmäßig mit Werbebeiträgen aktualisiert. Wer die oben erwähnten „Geschlossen“-Hinweise sucht, muss tief in den Hilfe-Bereich der Rebuy-Webseite eintauchen.

Den Eindruck, dass Rebuy wie im Kontaktbereich angezeigt den Laden geschlossen hat, bestätigen auch Berichte von Kunden, die Geräte an Rebuy geschickt haben und nun komplett in der Luft hängen, weil sie weder das versprochene Geld, noch ihre Sendung zurück erhalten. Den von den Paketdiensten übermittelten Tracking-Informationen zufolge wurden die Sendungen an Rebuy übergeben, allerdings stellt sich das Unternehmen den Kunden gegenüber stumm und reagiert auch auf keinerlei Anfragen.

