Neu in macOS 15: Systemweite Übersetzungen für alle Apps

Zusammen mit der Freigabe von macOS 15 im Herbst wird Apple eine Reihe neuer Übersetzungs-APIs für seine Geräte zur Verfügung stellen, die Teil der diesjährigen Betriebssysteme sind. Die neuen Programmierschnittstellen werden es Drittentwicklern ermöglichen, Übersetzungsfunktionen einfach in ihre Apps zu integrieren.

Die neuen APIs nutzen dieselben KI-Modelle Apples, die auch in der Übersetzen-App zum Einsatz kommen. Dabei wird sowohl die Erkennung der Ausgangssprache als auch die Übersetzung selbst auf dem Gerät durchgeführt.

Entsprechend unterstützen die neuen APIs alle Sprachen, die auch in der Übersetzung-App verfügbar sind. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr die Unterstützung für Hindi. Darüber hinaus versteht sich die Schnittstelle auf Arabisch, Chinesisch (Traditionell), Chinesisch (Vereinfacht), Deutsch, Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Spanisch (Spanien), Thai, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch.

LyricLens zeigt Feature in Aktion

Einen möglichen Anwendungsfall hat der Entwickler Rudrank Riyam ausgemacht und bietet mit LyricLens jetzt eine App für Apple Music zum Download an, die Liedtexte des Musik-Streaming-Dienstes automatisch in eine beliebige Zielsprache übersetzt.

Die Anwendung lässt sich kostenlos aus dem Netz laden, setzt jedoch eine funktionierende Installation der ersten Beta von macOS 15 voraus. Ist diese vorhanden, muss LyricLens lediglich mit einem sogenannten “Bearer”-Token gefüttert werden, um sich gegenüber Apple Music als zugriffsberechtigt auszuweisen.

Anschließend greift die Anwendung auf die neue Schnittstelle zu und nutzt diese, um die von Apple Music angebotenen Texte umgehend in die Sprache des Anwenders zu überführen. Vollständig lokal und vollständig kostenlos.