Neu in macOS 15 Sequoia: Rechner-App mit erweiterten Funktionen

Apple hat mit seinen jüngsten Betriebssystem-Updates auf iPadOS 18, macOS 15 Sequoia und iOS 18 eine Reihe neuer Funktionen für seine Rechner-Apps eingeführt. Der Rechner ist in diesem Jahr erstmals auf allen wichtigen Apple-Plattformen verfügbar und erstmals auch mit einer eigenständigen Rechner-App auf dem iPad vertreten.

Mit der Einführung der Rechner-App auf dem iPad können Nutzer neben den Grundrechenarten auch wissenschaftliche Berechnungen durchführen. Diese wissenschaftlichen Funktionen entsprechen dabei weitgehend denen, die bereits in macOS vorhanden sind.

Apples Rechner-Apps bieten auf allen Plattformen nun eine integrierte Verlaufs-Funktion an. Diese ermöglicht es den Nutzern, auf frühere Berechnungen zuzugreifen, Ergebnisse erneut abzurufen oder vergangene Rechnungen zur Weiterverwendung wiederherzustellen. Zudem integriert die Notiz-App Apples jetzt die so genannten Math Notes.

macOS 15 Sequoia: Die neuen Rechner-Funktionen

Math Notes: Ermöglicht das Verfassen und sofortige Lösen mathematischer Ausdrücke direkt in der Notizen-App.

Ermöglicht das Verfassen und sofortige Lösen mathematischer Ausdrücke direkt in der Notizen-App. Variablen: Werte können Variablen zugewiesen werden, die dann in Berechnungen verwendet werden können, z. B. „x=7“.

Werte können Variablen zugewiesen werden, die dann in Berechnungen verwendet werden können, z. B. „x=7“. Mathematische Ergebnisse: Ausdrücke in Apps wie Nachrichten oder Mail eingeben und Ergebnisse als Vorschläge erhalten.

Ausdrücke in Apps wie Nachrichten oder Mail eingeben und Ergebnisse als Vorschläge erhalten. Verlauf: Vorherige Berechnungen werden gespeichert und können für weitere Nutzung kopiert oder erneut bearbeitet werden.

Vorherige Berechnungen werden gespeichert und können für weitere Nutzung kopiert oder erneut bearbeitet werden. Werte anpassbar: Werte in Math Notes einfach durch einen Schieberegler verändern und Ergebnisse sowie Diagramme in Echtzeit aktualisieren.

Werte in Math Notes einfach durch einen Schieberegler verändern und Ergebnisse sowie Diagramme in Echtzeit aktualisieren. Einheitenumrechnungen: Längen, Gewichte, Währungen und weitere Einheiten im Rechner oder direkt in Math Notes umrechnen.

Erweiterte Einheitenumrechnung am Mac

Was die Rechner-App von macOS 15 Sequoia angeht, wurde die Umrechnungsfunktion erweitert: Während macOS 14 Sonoma bereits die Umrechnung von Einheiten wie Energie, Druck, Temperatur und Zeit ermöglichte, bietet das neue Update eine noch größere Auswahl an verfügbaren Einheiten an. Neu hinzugekommen sind unter anderem die Umrechnung von Winkelmaßen, Flächen, Daten, Energie, und Kraft. Die aktualisierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, Einheiten direkt zu vergleichen und die Umrechnungen intuitiver vorzunehmen.