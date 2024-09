ARD Audiothek NEXT: Neue Audio-Plattform bis Ende 2025

Die ARD hat angekündigt ihre Audio-Angebote in einer zentralen Audio-Plattform vereinen zu wollen. Der Arbeitstitel des Projektes: „ARD Audiothek NEXT“. Alle 41 bestehenden Apps der ARD-Sender wie SWR3, 1Live und Bayern3 sollen schrittweise in die neue Audiothek integriert werden. Damit will die ARD ihren Hörerinnen und Hörern künftig eine einzige Plattform für Radio, Podcasts und Hörspiele bieten. Die Neuerung soll die Nutzung vereinfachen und die Inhalte besser zugänglich machen.

So sieht es aktuell im Web aus: Die bisherige ARD Audiothek

Personalisierung und neue Funktionen

Im Rahmen des Aufbaus der „ARD Audiothek NEXT“ sollen zudem personalisierte Inhalte durch die Einführung von Profilen ermöglicht werden. Nutzerinnen und Nutzer können ein individuelles Hörverhalten festlegen, auf dessen Basis die neue Audio-Plattform dann passende Empfehlungen ausspielt. Auch kinderfreundliche Profile sind geplant, um kindgerechte Inhalte sicher anzubieten. Eine überarbeitete Empfehlungslogik und ein neuer Audio-Player, der das Durchhören von Serienfolgen ohne Unterbrechung erlaubt, gehören ebenfalls zu den geplanten Neuerungen.

Durch die Bündelung aller Inhalte sollen Hörer künftig flexibel und jederzeit auf ihre Lieblingsangebote zugreifen können. Die Audiothek wird sich dabei auch zukünftig über Smartspeaker, im Auto oder auf dem iPhone nutzen lassen. Auch das Live-Hören von Radiosendern bleibt möglich, zudem ist ein Rückkanal für die direkte Kontaktaufnahme mit den lokalen Radiostationen geplant.

Schrittweise Umsetzung bis 2025

Der Ausbau der ARD Audiothek wurde von den Intendantinnen und Intendanten der ARD bei ihrer Sitzung in Köln beschlossen. Die Umsetzung soll im kommenden Jahr beginnen und bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Ziel ist es, die ARD-Audioinhalte in einer zentralen App zu vereinen und so den Zugang zu erleichtern. Bis dahin werden die bestehenden Apps der Landesrundfunkanstalten schrittweise in die neue Audiothek integriert.

Mit der „ARD Audiothek NEXT“ will die ARD eine moderne Plattform für ihre Hörer schaffen, die den Zugang zu öffentlich-rechtlichen Audioinhalten vereinfacht und verbessert. Als Fans der aktuellen ARD Audiothek warten wir gespannt ab.