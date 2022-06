Neu in iPadOS 16: Die Wetter-App erreicht das iPad

Der Taschenrechner fehlt noch, die hauseigene Wetter-Applikation hat Apple nun jedoch endlich auch auf dem iPad abgelegt und ordentlich an das Display der großen Tablets angepasst. In der ersten Vorschauversion von iPadOS 16 hat die Wetter-Prognose derzeit zwar noch mit leichten Rucklern zu kämpfen, bietet aber schon einen beeindruckenden Funktionsumfang.

Regen- und Unwetterwarnungen

Zu diesem gehören unter anderem Benachrichtigungen, die derzeit noch etwas umständlich über die Systemeinstellungen aufgerufen werden müssen. Hier kann zum einen gewählt werden, ob Unwetterwarnungen für den aktuellen Aufenthaltsort und alle konfigurierten Favoriten gewünscht werden, zum anderen lassen sich auch Regenwarnungen aktivieren, die wie etwa die Einzel-Applikation Drops vor kurz bevorstehenden Niederschlägen warnen.

Der Niederschlagsradar ist derzeit nur von beschränkter Hilfe. In der kleinen Übersicht blendet dieser zwar Unwetterfronten ein, bietet in der großen Vollansicht jedoch ausschließlich detaillierte Niederschlagsinfos für Irland, das Vereinigte Königreich und Teile von Frankreich, Belgien und den Niederlanden an. Warum dies so ist erklärt Apple in dem Hilfeartikel #HT211777 („Verfügbarkeit von Funktionen und Datenquellen in der Wetter-App“).

Noch kein Niederschlagsradar in Deutschland

Derzeit wird Apple ausschließlich von den nationalen Wetterdiensten aus Irland, den USA und dem Vereinigten Königreich mit Niederschlagsprognosen für die nächste Stunde versorgt.

Viele Infos mit detaillierten Verlaufsgraphen

Hier kann jedoch die Tagesübersicht übernehmen, die stündliche Vorhersagen anbietet. Zudem blendet die neue Wetter-App eine 10-Tage-Vorhersage auf dem iPad ein und stellt Module zur Luftqualität, zum UV-Index, den Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang, aktuellen Niderschlags- und Wind-Werten, der gefühlten Temperatur, der Feuchtigkeit, der Sichtweite und des Luftdrucks zur Verfügung. Die Module lassen sich dabei nicht neu arrangieren, zeigen auf Wunsch jedoch detaillierte Verlaufsgraphen an.