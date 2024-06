Neu in Apple Home: Saugroboter, Energieverbrauch, Gästezugang

Mit der Freigabe der gestern neu vorgestellten Betriebssysteme wird Apple auch die hauseigene Home-Applikation um mehrere neue Funktionen erweitern. Nutzer können fortan auch Saugroboter integrieren, den Energieverbrauch ihres Zuhauses überwachen und den Zugang für Gäste gezielt steuern.

Gästezugang in der Home-App

Die erweiterte Gästezugangsfunktion soll es ermöglichen, den Zutritt zu bestimmten Bereichen des Hauses zu regeln. Dazu gehören Garagentore, Alarmsysteme und Türschlösser. Dies wird sich sowohl über Zeitpläne als auch über die Auswahl freigegebener Geräte steuern lassen. Für die Freigabe entsprechender Zugänge werden Optionen wie die Entsperrung mittels iPhone oder Apple Watch, das Entsperren per Homekey sowie PIN-Codes angeboten.

Saugroboter in der Home-App

Eine weitere bedeutende HomeKit-Neuerung betrifft die Unterstützung von Saugrobotern. Diese können unter macOS 15 und iOS bzw. iPadOS 18 in die Home-App integriert und dort zentral gesteuert werden. Funktionen wie die Steuerung des Saug- und Wischmodus, der Ladezustand sowie die Integration in Automationen und Szenen sind geplant. Zudem ist die Steuerung per Siri vorgesehen. Die Einführung dieser Funktion ist allerdings erst später in diesem Jahr geplant.

Energieverbrauch in der Home-App

Darüber hinaus ermöglicht die Home-App bald die Überwachung des Stromverbrauchs im Haushalt – allerdings vorerst nur für US-Verbraucher. Nutzer, die Kunden bestimmter Versorgungsbetriebe sind (Apple führt hier etwa „Pacific Gas and Electric“ an), können ihren Verbrauch sowie Informationen zu ihren Tarifen direkt in der Home-App einsehen.

Für die Nutzung der neuen Funktionen wird ein HomePod oder Apple TV benötigt, das als HomeKit-Zentrale fungiert. Zudem müssen interessierte Anwender Geduld mitbringen. Sowohl was die Bereitstellung der neuen Funktionen angeht, als auch das Vorhandensein kompatibler Schlösser, Energieversorger und Saugroboter am deutschen Markt.