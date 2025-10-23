Netflix: Neue Filme und Serien im November 2025

Netflix hat seine Programmerweiterungen für November bekanntgegeben. Der Videodienst will sein Angebot im Laufe des nächsten Monats um 50 neue Filme und Serien aus Eigenproduktion sowie zudem um acht neue Lizenztitel erweitern.

Ein Highlight ist auch aus unserer Sicht die für den 7. November angekündigte Neuinterpretation des Klassikers „Frankenstein“ durch den mexikanischen Regisseur Guillermo del Toro. Der Film kommt zudem perfekt passend zum Beginn der dunklen Jahreszeit. Der Regisseur hat die Vorlage von Mary Shelley neu interpretiert und betrachtet den größenwahnsinnigen Wissenschaftler und seine tragische Schöpfung aus einer neuen Perspektive. Für die Hauptrollen hat Del Toro hochkarätige Darsteller wie Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer und Christoph Waltz verpflichtet.

Fans von „Stranger Things“ kommen ab dem 27. November mit der fünften und letzten Staffel der Erfolgsserie auf ihre Kosten. Auch hier verspricht Netflix schaurige Spannung. Nach der Öffnung der Pforten zum Upside Down versuchen die Freunde, Vecna aufzuspüren und zu besiegen – doch von ihm fehlt erstmal jede Spur.

Das weitere Novemberprogramm von Netflix zeigt sich in gewohnter Weise bunt gemischt. Musikfans dürfen sich auf das Netflix-Special „One Shot with Ed Sheeran“ freuen. „Being Eddie“ blickt auf die Karriere von Eddie Murphy zurück und Serien wie „Death by Lightning“, „Last Samurai Standing“ und „Mrs. Playmen“ oder „Tee Yai: Born To Be Bad“ versprechen spannende Unterhaltung.

Mit Neuerscheinungen wie „Jingle Bell Heist – Der große Weihnachtsraub“, „Last Christmas“ oder „A Merry Little Ex-Mas“ richtet Netflix bereits im November einen Teil seines Programms auf die anstehende Weihnachtszeit aus.

Falls ihr Netflix im Rahmen eines Abo-Pakets wie beispielsweise MagentaTV MegaStream nutzt, hier noch ein Hinweis: Inzwischen lassen sich auch solche Abonnements um die ab 3,99 Euro pro Monat verfügbaren Zusatzmitgliedschaften erweitern.

Die November-Neuheiten bei Netflix:

1. November

Ella und der schwarze Jaguar: Jahre nachdem sie ihre Freundin – ein Jaguarjunges – verlassen musste, kehrt die 14-jährige Ella in den Regenwald zurück, um ihre Freundin und ihr Dorf zu retten.

Jahre nachdem sie ihre Freundin – ein Jaguarjunges – verlassen musste, kehrt die 14-jährige Ella in den Regenwald zurück, um ihre Freundin und ihr Dorf zu retten. Georgias Gesetz: Eine überforderte Mutter hat genug von den Mätzchen ihrer ungezogenen Tochter und lässt die Teenagerin daher fortan bei ihrer strengen Großmutter in Idaho leben.

Eine überforderte Mutter hat genug von den Mätzchen ihrer ungezogenen Tochter und lässt die Teenagerin daher fortan bei ihrer strengen Großmutter in Idaho leben. Paddington 2: Paddington möchte Tante Lucy ein antikes Buch zum Geburtstag schenken, doch aufgrund eines Missverständnisses wird er beschuldigt, es gestohlen zu haben.

3. November

Dr. Seuss: Die Schnipfen: Auf einer Insel voller Strände entsteht in diesem liebevollen Musical-Special aus der Welt von Dr. Seuss eine unerwartete Freundschaft zwischen zwei jungen Schnipfen.

4. November

Squid Game: The Challenge: Staffel 2: In diesem Reality-Wettkampf mit neuen unvorhersehbaren Herausforderungen und risikoreichen Spielen aus der erfolgreichen Serie erwacht das Phänomen „Squid Game“ zum Leben.

In diesem Reality-Wettkampf mit neuen unvorhersehbaren Herausforderungen und risikoreichen Spielen aus der erfolgreichen Serie erwacht das Phänomen „Squid Game“ zum Leben. Leanne Morgan: Unspeakable Things: Von Erfolgsrezepten für eine lange Ehe bis hin zu Experimenten mit CBD – Leanne Morgan plaudert mit ihrem Südstaaten-Charme aus dem Nähkästchen.

5. November

Einfach Alice: Da Alice sich nicht entscheiden kann, heiratet sie heimlich zwei Männer – einen berühmten Schriftsteller und einen ehemaligen Pfarrer. Doch wie lange wird das gut gehen?

Da Alice sich nicht entscheiden kann, heiratet sie heimlich zwei Männer – einen berühmten Schriftsteller und einen ehemaligen Pfarrer. Doch wie lange wird das gut gehen? Heweliusz: Nach einem schrecklichen Fährunglück sucht der dienstfreie Kapitän nach Antworten und Gerechtigkeit für die Verunglückten – und die Hinterbliebenen.

6. November

Death by Lightning: Diese Serie handelt von James Garfield, der aus einfachen Verhältnissen zum 20. Präsidenten der USA aufstieg, und seinem Mörder Charles Guiteau.

Diese Serie handelt von James Garfield, der aus einfachen Verhältnissen zum 20. Präsidenten der USA aufstieg, und seinem Mörder Charles Guiteau. The Vince Staples Show: Staffel 2: Als sein Onkel, ein Football-Star, stirbt, begibt sich Vince auf eine bizarre, lustige und gelegentlich unheimliche Odyssee durch seine komplizierte Lebensgeschichte.

Als sein Onkel, ein Football-Star, stirbt, begibt sich Vince auf eine bizarre, lustige und gelegentlich unheimliche Odyssee durch seine komplizierte Lebensgeschichte. Die Gangster Gang: Aller Anfang ist böse: Wie ist die Gangster Gang überhaupt ins Gaunergeschäft eingestiegen? Diese amüsante Prequelserie, die vor den erfolgreichen Filmen spielt, liefert die Antwort.

7. November

Baramulla: Ein Polizist ermittelt in einem Entführungsfall und deckt erschreckende Geheimnisse auf, als übernatürliche Ereignisse seine Familie und die friedliche Stadt Baramulla bedrohen.

Ein Polizist ermittelt in einem Entführungsfall und deckt erschreckende Geheimnisse auf, als übernatürliche Ereignisse seine Familie und die friedliche Stadt Baramulla bedrohen. Frankenstein: Guillermo del Toros Neuinterpretation von Mary Shelleys Klassiker über einen brillanten Wissenschaftler und das Wesen, das durch seine monströse Ambition zum Leben erweckt wird.

Guillermo del Toros Neuinterpretation von Mary Shelleys Klassiker über einen brillanten Wissenschaftler und das Wesen, das durch seine monströse Ambition zum Leben erweckt wird. Groom & Two Brides: Obgleich Adam allergisch auf Liebe reagiert, ist er plötzlich sowohl mit der Tochter seines Chefs als auch seiner Jugendliebe verlobt. Was für ein Chaos!

Obgleich Adam allergisch auf Liebe reagiert, ist er plötzlich sowohl mit der Tochter seines Chefs als auch seiner Jugendliebe verlobt. Was für ein Chaos! Mango: Eine ehrgeizige Hotelierin und ihre trotzige Tochter reisen nach Málaga, wo sie in einer idyllischen Mangoplantage genau das finden, wonach sie sich gesehnt haben.

Eine ehrgeizige Hotelierin und ihre trotzige Tochter reisen nach Málaga, wo sie in einer idyllischen Mangoplantage genau das finden, wonach sie sich gesehnt haben. As You Stood By: Zwei von ihren Männern missbrauchte Frauen planen als letzten Ausweg Mord, bis ihre Pläne durch einen unerwarteten Besuch vereitelt und ihre Welt erschüttert wird.

8. November

Countdown: Jake vs. Tank: Jake Paul trifft in einem Mega-Box-Event, präsentiert von Most Valuable Promotions, auf Gervonta „Tank“ Davis – live aus dem Kaseya Center in Miami.

10. November

MARINES: Diese fesselnde Militär-Dokuserie begleitet die 31. Expeditionseinheit der US-Marine bei ihren riskanten Kampfübungen im Pazifik.

Diese fesselnde Militär-Dokuserie begleitet die 31. Expeditionseinheit der US-Marine bei ihren riskanten Kampfübungen im Pazifik. September 5 – The Day Terror Went Live: In diesem Drama nach historischen Begebenheiten überträgt ein US-Fernsehteam live, als Athlet*innen bei den Olympischen Sommerspielen 1972 als Geiseln genommen werden.

12. November

Geiselnahme live: Der Fall Eloá Pimentel: Diese fesselnde Dokumentation beleuchtet den Fall einer Jugendlichen, die in einer der schockierendsten Geiselnahmen in der Geschichte Brasiliens von ihrem Ex-Freund entführt wurde.

Diese fesselnde Dokumentation beleuchtet den Fall einer Jugendlichen, die in einer der schockierendsten Geiselnahmen in der Geschichte Brasiliens von ihrem Ex-Freund entführt wurde. A Merry Little Ex-Mas: Kate und Everett wünschen sich zu Weihnachten eine einvernehmliche Scheidung und ein letztes Fest als Familie. Doch neue Flammen und alte Gefühle bringen ihre Pläne durcheinander.

Kate und Everett wünschen sich zu Weihnachten eine einvernehmliche Scheidung und ein letztes Fest als Familie. Doch neue Flammen und alte Gefühle bringen ihre Pläne durcheinander. Being Eddie: Vom Teen-Comedian zur Hollywood-Legende: Eddie Murphy blickt in dieser starbesetzten Doku mit schonungsloser Ehrlichkeit und Humor auf seine einmalige Karriere im Showbiz zurück.

Vom Teen-Comedian zur Hollywood-Legende: Eddie Murphy blickt in dieser starbesetzten Doku mit schonungsloser Ehrlichkeit und Humor auf seine einmalige Karriere im Showbiz zurück. Mrs Playmen: In dieser Serie, die auf wahren Ereignissen beruht, führt eine schwangere Frau nach dem Verrat ihres Mannes ein Erotikmagazin, das im Rom der 70er Jahre zu einem Symbol der Selbstbestimmung wird.

In dieser Serie, die auf wahren Ereignissen beruht, führt eine schwangere Frau nach dem Verrat ihres Mannes ein Erotikmagazin, das im Rom der 70er Jahre zu einem Symbol der Selbstbestimmung wird. Dynamite Kiss: Eine alleinstehende Frau, die vorgibt Mutter zu sein, um einen Job zu ergattern, verliebt sich ausgerechnet in ihren Teamleiter.

Eine alleinstehende Frau, die vorgibt Mutter zu sein, um einen Job zu ergattern, verliebt sich ausgerechnet in ihren Teamleiter. Selling The OC: Season 4: Unter der Sonne Südkaliforniens gedeihen Gerüchte und Rivalitäten: Drei Neulinge vergiften die Stimmung in der Agentur und stellen Freundschaften auf den Prüfstand.

13. November

Unicorn Academy: Kapitel 4: Ein mysteriöses Geheimnis lauert! Als die Wintersonnwendfeier schiefgeht, kommen die Saphire zur Hilfe – und entdecken die wahre Bedeutung des Feiertags.

Ein mysteriöses Geheimnis lauert! Als die Wintersonnwendfeier schiefgeht, kommen die Saphire zur Hilfe – und entdecken die wahre Bedeutung des Feiertags. Tee Yai: Born To Be Bad: Bangkok, 1980er: Ein gerissener Dieb inszeniert gewagte Raubüberfälle und verblüfft so die Behörden und die Öffentlichkeit, bis ihm ein Polizist auf die Schliche kommt.

Bangkok, 1980er: Ein gerissener Dieb inszeniert gewagte Raubüberfälle und verblüfft so die Behörden und die Öffentlichkeit, bis ihm ein Polizist auf die Schliche kommt. Had I Not Seen the Sun: Als eine junge Frau einen berüchtigten Serienmörder für einen Film interviewt, enthüllt seine Vergangenheit ein Netz aus Trauma und gebrochenem Herzen.

Als eine junge Frau einen berüchtigten Serienmörder für einen Film interviewt, enthüllt seine Vergangenheit ein Netz aus Trauma und gebrochenem Herzen. Last Samurai Standing: Ein Leben, ein Punkt. Shujiro spielt ein tödliches Spiel mit, bei dem es für Morde Punkte gibt. Wer wird der letzte Samurai sein, der diesen finsteren Plan überlebt?

Ein Leben, ein Punkt. Shujiro spielt ein tödliches Spiel mit, bei dem es für Morde Punkte gibt. Wer wird der letzte Samurai sein, der diesen finsteren Plan überlebt? Delhi Crime: Staffel 3: Die Suche nach der vermissten Mutter eines verletzten Babys führt zu einer groß angelegten Untersuchung des Menschenhandels in Indien. Dies wird zum größten Fall in Madam Sirs Karriere, da sie sich mit der skrupellosen Menschenhändlerin Meena auseinandersetzen muss.

Die Suche nach der vermissten Mutter eines verletzten Babys führt zu einer groß angelegten Untersuchung des Menschenhandels in Indien. Dies wird zum größten Fall in Madam Sirs Karriere, da sie sich mit der skrupellosen Menschenhändlerin Meena auseinandersetzen muss. The Beast in Me: Eine berühmte Autorin verwickelt sich in ein nervenaufreibendes Psychospiel mit ihrem reichen, mächtigen Nachbarn, der ein Mörder sein könnte.

14. November

Lefter: Die Geschichte der Fußballlegende Ordinarius: Auf seinem Weg zum Erfolg muss ein Fußballstar Vorurteile und innere Unruhen bewältigen. Basiert auf dem Leben der türkischen Legende Lefter.

Auf seinem Weg zum Erfolg muss ein Fußballstar Vorurteile und innere Unruhen bewältigen. Basiert auf dem Leben der türkischen Legende Lefter. Me late que sí: Frustriert von seinem eintönigen Leben und seinen Geldsorgen schmiedet ein Mann mithilfe ein paar Gleichgesinnter einen Plan, um live im TV den Lotteriepreis zu stehlen.

Frustriert von seinem eintönigen Leben und seinen Geldsorgen schmiedet ein Mann mithilfe ein paar Gleichgesinnter einen Plan, um live im TV den Lotteriepreis zu stehlen. In Your Dreams – Im Traum ist alles möglich: Zwei Geschwister reisen in die irrwitzige Welt ihrer eigenen Träume, um sich vom Sandmann die perfekte Familie zu wünschen.

Zwei Geschwister reisen in die irrwitzige Welt ihrer eigenen Träume, um sich vom Sandmann die perfekte Familie zu wünschen. Ich – Einfach unverbesserlich 3: Als Gru es nicht schafft, einen einstigen Kinderstar und aktuellen Superschurken zu verhaften, verliert er zwar seinen Job, gewinnt jedoch ein Familienmitglied hinzu.

Als Gru es nicht schafft, einen einstigen Kinderstar und aktuellen Superschurken zu verhaften, verliert er zwar seinen Job, gewinnt jedoch ein Familienmitglied hinzu. Der Kristallkuckuck: Eine junge Ärztin will mehr über ihr Spenderherz erfahren und kommt in einen kleinen Bergort, wo die Menschen seit Jahrzehnten von mysteriösen Tragödien geplagt werden.

15. November

IF: Imaginäre Freunde: Nachdem ein junges Mädchen bei ihrer Großmutter einzieht, entdeckt sie, dass imaginäre Freunde echt sind und sie neue Kinder finden müssen, bevor man sie vergisst.

Nachdem ein junges Mädchen bei ihrer Großmutter einzieht, entdeckt sie, dass imaginäre Freunde echt sind und sie neue Kinder finden müssen, bevor man sie vergisst. Jake Paul vs. Tank Davis: Jake Paul trifft in einem Mega-Box-Event, präsentiert von Most Valuable Promotions, auf Gervonta „Tank“ Davis – live aus dem Kaseya Center in Miami.

17. November

Gabby’s Dollhouse: Staffel 12: Von der Eröffnung eines Cafés bis hin zum Trainieren eines Baby-Drachens – Gabby und ihre Freunde setzen alles daran, die Welt zu einem besseren Ort zu machen!

Von der Eröffnung eines Cafés bis hin zum Trainieren eines Baby-Drachens – Gabby und ihre Freunde setzen alles daran, die Welt zu einem besseren Ort zu machen! Last Christmas: Obwohl Kate als Weihnachtselfe arbeitet, glaubt sie nicht an den Zauber des Festes. Das ändert sich, als der charmante Tom in ihr Leben tritt.

Obwohl Kate als Weihnachtselfe arbeitet, glaubt sie nicht an den Zauber des Festes. Das ändert sich, als der charmante Tom in ihr Leben tritt. Selena y Los Dinos: Das Erbe einer Familie: Noch nie gezeigtes Filmmaterial und hautnahe Interviews feiern das Leben und Vermächtnis der mexikanisch-amerikanischen Musikikone Selena Quintanilla und ihrer Familienband.

18. November

Gerry Dee: Funny You Should Say That: Mit trockenem Humor erzählt der kanadische Comedian Gerry Dee von seinen gefährlichen Jahren als Lehrer und den Risiken einer offenen Ehe.

19. November

Der Fall Nathan Carman: Die dramatische Rettung eines jungen Mannes auf See führt in dieser Doku-Krimiserie zu Vorwürfen, er habe zwei Mitglieder seiner wohlhabenden Familie aus Neuengland ermordet.

Die dramatische Rettung eines jungen Mannes auf See führt in dieser Doku-Krimiserie zu Vorwürfen, er habe zwei Mitglieder seiner wohlhabenden Familie aus Neuengland ermordet. Champagne Problems: Eine ehrgeizige Managerin reist von den USA nach Paris, um bis Weihnachten eine Champagnermarke zu übernehmen – und verliebt sich in den charmanten Erben des Hauses.

Eine ehrgeizige Managerin reist von den USA nach Paris, um bis Weihnachten eine Champagnermarke zu übernehmen – und verliebt sich in den charmanten Erben des Hauses. Der Sohn von tausend Männern: In einem kleinen Dorf wird ein einsamer Fischer von einem himmlischen Licht angezogen, das ihn mit anderen Menschen und deren wohlgehüteten Geheimnissen verbindet.

In einem kleinen Dorf wird ein einsamer Fischer von einem himmlischen Licht angezogen, das ihn mit anderen Menschen und deren wohlgehüteten Geheimnissen verbindet. Envious: Staffel 3: Vicky hat einfach alles: einen coolen Freund, eine vielversprechende Karriere und eine wachsende Familie. Aber kann sie sich darüber freuen oder wird sie sich alles verbauen?

20. November

Jurassic World: Die Chaostheorie: Staffel 4: Die Freundschaft der glorreichen Sechs ist gefährdet, als sie versuchen, Dinosaurier zu retten, riesige Probleme zu lösen – und am Leben zu bleiben.

Die Freundschaft der glorreichen Sechs ist gefährdet, als sie versuchen, Dinosaurier zu retten, riesige Probleme zu lösen – und am Leben zu bleiben. Las locuras: Als sich die Leben von sechs Frauen kreuzen, werden sie gezwungen, die Realität zu erkennen, mutige Entscheidungen zu treffen und ihr Leben zu verändern.

Als sich die Leben von sechs Frauen kreuzen, werden sie gezwungen, die Realität zu erkennen, mutige Entscheidungen zu treffen und ihr Leben zu verändern. Undercover im Seniorenheim: Staffel 2: Charles begibt sich undercover auf einen Unicampus, wo die Verdächtigen so unberechenbar sind wie die Hinweise. Die Ermittlungen gestalten sich als unerwartet persönlich.

21. November

ONE SHOT with Ed Sheeran: Ein Sänger. Eine Stadt. Eine Aufnahme. In diesem bahnbrechenden Musikerlebnis in Echtzeit begeistert Ed Sheeran die Straßen New Yorks mit seinen größten Hits.

Ein Sänger. Eine Stadt. Eine Aufnahme. In diesem bahnbrechenden Musikerlebnis in Echtzeit begeistert Ed Sheeran die Straßen New Yorks mit seinen größten Hits. Train Dreams: Ein Holzfäller führt ein ruhiges, würdevolles Leben, während er in einer Zeit monumentaler Veränderungen im Amerika des frühen 20. Jahrhunderts Liebe und Verlust erlebt.

24. November

Missing: Dead or Alive?: Staffel 2: Eine junge Frau verschwindet mitten in der Nacht, ein Mann ohne irgendeine Spur: In dieser schaurigen True-Crime-Serie untersuchen Ermittler*innen neue Fälle.

25. November

Ist das Kuchen? Feiertage: Staffel 2: Von Tannenbäumen bis zu Weihnachtsmännern zaubern unsere Kuchen-Künstler*innen in der Hoffnung auf den Sieg Leckereien, die das Auge täuschen und die Geschmacksknospen anregen.

26. November

Jingle Bell Heist – Der große Weihnachtsraub: Zwei angehende Diebe tun sich zusammen, um an Heiligabend ein Londoner Kaufhaus auszurauben. Als Gefühle aufkommen gestaltet sich der Raubüberfall komplizierter als gedacht.

Zwei angehende Diebe tun sich zusammen, um an Heiligabend ein Londoner Kaufhaus auszurauben. Als Gefühle aufkommen gestaltet sich der Raubüberfall komplizierter als gedacht. Die Vorkosterinnen

27. November

Stranger Things 5: Teil 1: Das Militär hat Hawkins abgeriegelt und die Jagd auf Elf intensiviert. Doch die Freunde haben nur ein Ziel: Vecna finden und den Alptraum ein für alle Mal beenden.

28. November