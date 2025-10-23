Amazon testet intelligente Brille für Paketzusteller

Wenn euer Amazon-Zusteller irgendwann mit einer neuen Brille einläuft, liegt das womöglich nicht daran, dass er beim Optiker war. Amazon arbeitet derzeit an einer neuen technischen Lösung für seine ausliefernden Fahrer.

Wie das Unternehmen mitteilt, soll eine spezielle Zustellbrille die Mitarbeiter bei der Navigation, der Paketzustellung und der Erfassung von Liefernachweisen unterstützen. Die Brille verfügt über eine Kamera, verschiedene Sensoren und ein eingeblendetes Display und soll früher oder später allen als Auslieferungspartner für das Unternehmen tätigen Fahrern zur Verfügung stehen.

Unterstützung durch künstliche Intelligenz

Die neue Brille nutzt laut Amazon unter anderem künstliche Intelligenz, um hilfreiche und benötigte Informationen direkt ins Sichtfeld einzublenden. So sollen auf dem Display beispielsweise automatisch Hinweise zum Standort der passenden Pakete im Fahrzeug oder zur genauen Adresse der Empfänger erscheinen, sobald der Fahrer an einem Lieferort eintrifft. Mithilfe der Brille könne der Fahrer auch durch größere Wohnanlagen oder unübersichtliche Bereiche navigieren, ohne dass er auf sein Smartphone schauen muss. Ziel sei es, Ablenkungen zu reduzieren und den Zustellprozess sicherer zu gestalten.

Testlauf in den USA

Das System besteht laut Amazon aus einer leichten Brille und einer Steuereinheit, die in der Lieferweste getragen wird. Darin ist neben Bedienelementen auch ein austauschbarer Akku enthalten, der die Nutzung über den gesamten Arbeitstag hinweg ermöglichen soll. Zudem sei eine Notfalltaste vorhanden, über die Fahrer bei Bedarf Hilfe anfordern können. Die Gläser der Brille sollen auch mit Sehstärke erhältlich sein.

Die Zustellbrille wird Amazon zufolge derzeit mit mehreren hundert Zustellern getestet. Deren Rückmeldungen hätten bereits das Design und die Darstellung der Informationen beeinflusst. Amazon will die Technologie stetig weiterentwickeln. Künftige Versionen sollen in der Lage sein, Fehlzustellungen zu erkennen, auf schlechte Lichtverhältnisse zu reagieren oder auf Situationen wie Tiere im Zustellbereich aufmerksam zu machen.