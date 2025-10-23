Mit Kamera und integriertem Display
Amazon testet intelligente Brille für Paketzusteller
Wenn euer Amazon-Zusteller irgendwann mit einer neuen Brille einläuft, liegt das womöglich nicht daran, dass er beim Optiker war. Amazon arbeitet derzeit an einer neuen technischen Lösung für seine ausliefernden Fahrer.
Wie das Unternehmen mitteilt, soll eine spezielle Zustellbrille die Mitarbeiter bei der Navigation, der Paketzustellung und der Erfassung von Liefernachweisen unterstützen. Die Brille verfügt über eine Kamera, verschiedene Sensoren und ein eingeblendetes Display und soll früher oder später allen als Auslieferungspartner für das Unternehmen tätigen Fahrern zur Verfügung stehen.
Unterstützung durch künstliche Intelligenz
Die neue Brille nutzt laut Amazon unter anderem künstliche Intelligenz, um hilfreiche und benötigte Informationen direkt ins Sichtfeld einzublenden. So sollen auf dem Display beispielsweise automatisch Hinweise zum Standort der passenden Pakete im Fahrzeug oder zur genauen Adresse der Empfänger erscheinen, sobald der Fahrer an einem Lieferort eintrifft. Mithilfe der Brille könne der Fahrer auch durch größere Wohnanlagen oder unübersichtliche Bereiche navigieren, ohne dass er auf sein Smartphone schauen muss. Ziel sei es, Ablenkungen zu reduzieren und den Zustellprozess sicherer zu gestalten.
Testlauf in den USA
Das System besteht laut Amazon aus einer leichten Brille und einer Steuereinheit, die in der Lieferweste getragen wird. Darin ist neben Bedienelementen auch ein austauschbarer Akku enthalten, der die Nutzung über den gesamten Arbeitstag hinweg ermöglichen soll. Zudem sei eine Notfalltaste vorhanden, über die Fahrer bei Bedarf Hilfe anfordern können. Die Gläser der Brille sollen auch mit Sehstärke erhältlich sein.
Die Zustellbrille wird Amazon zufolge derzeit mit mehreren hundert Zustellern getestet. Deren Rückmeldungen hätten bereits das Design und die Darstellung der Informationen beeinflusst. Amazon will die Technologie stetig weiterentwickeln. Künftige Versionen sollen in der Lage sein, Fehlzustellungen zu erkennen, auf schlechte Lichtverhältnisse zu reagieren oder auf Situationen wie Tiere im Zustellbereich aufmerksam zu machen.
Ich würde es begrüßen, kann mir aber nicht vorstellen, aufgrund von Datenschutz. Es wird wieder Stress zwischen EU und die Grosskonzerne.
Ausserdem brauchen wir mehr Lieferanten als KI. Die sind eh schon auf 180!
Die wollen damit nur noch mehr Ausländer beschäftigen, die können sie leichter „lenken“.
Ja…die schlimmen Ausländer…von denen lassen sich auch diene Freunde von der AxD gerne ihre Pakete zustellen
Das ist doch ein guter Job, für Menschen, die noch beschränkte Sprachkenntnisse haben. Wenn sie arbeitslos „Geld vom Staat kassieren“ ist es ja auch wieder nicht recht.
Leider führen aber die fehlenden Sprachkenntnisse dazu selbst die einfachsten Lieferanweisungen zu verstehen. Der Einsatz von Übersetzungs-Apps scheint nicht möglich zu sein.
Da gebe ich dir absolut recht , nur sollten sie dann wenigstens Grund Wörter lernen müssen und kleinere Sätze . Mit den meisten Fahrern von A geht es so halbwegs . Mehrfach kam es aber vor das mir ein Fahrer etwas für den Nachbarn vor die Nase hielt und ich gar nicht wusste was er will bzw. konnte er es nicht äußern.
Welcher „Deutscher“ macht denn diesen Job für das Gehalt? Gestern wurde doch mal eine Statistik veröffentlich, in welchen Branchen wieviele % Ausländer beschäftigt werden. Paketdienste, Pflegedienste und Gastronomie würde in Deutschland praktisch nicht mehr machbar sein. Dann würde ein Paket 2 Wochen, statt 2 Tage unterwegs sein und die Kinder müssten wieder ihre Eltern pflegen und es wird wieder zu Hause gekocht und gegessen. Wenn man das so möchte, kann man eine bestimmte Partei wählen – ich will das aber nicht!
Gaaaaanz bestimmt werden damit nicht die Fahrer überwacht
„Die Toilettenpause dauerte länger als 3 Minuten. Bitte machen Sie ein Foto von Ihrem Kackhaufen als Nachweis.“
Wenn es darum geht ihre Zusteller noch mehr auszubeuten, wird Amazon ja richtig kreativ…
Zuerst die Intelligenz der Zusteller zu testen ist sinnvoller. Ein vom Zusteller unterschriebenes Paket vor einem Mehrfamiliengebäude ohne Abstellerlaubnis vorzufinden, ist nach wie vor ein trauriger Klassiker und kein Einzelfall!
Hinterfrag vielleicht mal deine eigene, bevor du solche Kommentare abgibst. Solche Vorfälle haben nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun, sondern mit dem Druck, dem die Fahrer ausgesetzt sind – in einem System, in dem sie kaum irgendeine Macht haben und künftig noch (mehr) auf Schritt und Tritt überwacht werden.
Ach es hat mit Druck zu tun wenn ich ein Paket unterschreibe das ich zustellen soll? Hahaha du solltest Dich auch mal testen lassen… !!!!!!!!!!!!!
Das kann ich bei uns so nicht bestätigen. Ist noch nie vorgekommen.
Toll, dann kann Amazon bald neue Produkte auf Basis der Grundstücksgestaltung, der Hausfarbe oder des Outfits, dass man bei der letzten Paketannahme trug vorschlagen.
„Wir haben bemerkt, dass ihre Leggins ein Loch hat – hier sind ähnliche Produkte, die Ihnen gefallen könnten.“
Endlich wird der operative Angestellte 4.0 auch in der Praxis Wirklichkeit!
Damit sollten die Paketmanipulationen durch die Auslieferer deutlich weniger werden und sich weitestgehend auf die Halunken in den Distributionshallen beschränken lassen, wo schon die Etiketten getauscht werden und nicht erst das Paket selbst manipuliert wird.
Wenn es den ihre Mitarbeiter währen, das sind wenn überhaupt Angestellte bei einem selbstständigen DSP (Partner von Amazon) die mit Amazon Werbung beklebten Autos fahren und Amazon gelabelte Kleidung tragen. Amazon schärt sich nicht um die Leute, die wollen nur die Pakete so schnell wie möglich ausgeliefert haben, die Brille ist eine weitere Möglichkeit zur Kontrolle und durch gamification indirekt Druck bei den Fahrern aufzubauen noch schneller zu Arbeiten. Schaut euch bei YouTube Fahrer an die ihren Alltag bei Amazon in den USA dokumentieren, da wird alles getrackt, man wird in Ranglisten verglichen, wer dauerhaft nicht funktioniert geht, weil die DSPs untereinander auch verglichen werden und mit 1,2,5 Jahren Verträgen an der kurzen Leine von Amazon gehalten werden
Gut so!
Amazon hat schon bei den Ring-Kameras eine extrem enge Zusammenarbeit mit der US-Polizei… was kann da schon schiefgehen? Und wenn man noch den Puls misst, kann man den Fahrer auch noch besser scheuchen. Sorry, ich meinte, das Liefererlebnis für den Kunden optimieren
Ist doch perfekt, wenn der Fahrer immer vom Puls her in Zone 2 unterwegs ist :)
Und was ist mit DHL?
Unlängst ging meine Ultra „verloren“…
Geräte mit IMEI lassen sich doch nachverfolgen oder nicht? Also spätestens bei Aktivierung…?
Wir bemerken, dass sie seit 2 Sekunden still stehen, Ihr Kontingent für diesen Tag beträgt noch 8 Sekunden bevor HR informiert wird