Netflix: Zusatzmitgliedschaften auch bei Paketangeboten möglich

Netflix hat offenbar die Bedingungen für das Hinzufügen von Zusatzmitgliedern zu bestehenden Abos angepasst. Während es bislang nicht möglich war, diese Option zu nutzen, wenn das Netflix-Abonnement über einen anderen Anbieter abgerechnet wurde, steht diese Möglichkeit nun zur Verfügung.

In den aktuell veröffentlichten Bedingungen heißt es zwar weiterhin, dass Zusatzmitglieder können nicht zu Paketen hinzugefügt werden können, in denen Netflix enthalten ist, wie es beispielsweise bei Angeboten wie Magenta TV MegaStream der Fall ist. Auch die in solchen Fällen übliche Rechnungsstellung über den Paketanbieter und nicht über Netflix direkt sei ein Hinderungsgrund.

In der Praxis zeigt sich jedoch inzwischen ein anderes Bild. Netflix hat Nutzer, die ihren Abozugang über ein solches Paketangebot erhalten, darauf hingewiesen, dass sie nun auch die Möglichkeit haben, Zusatzmitglieder zu ihrem Abonnement hinzuzufügen. Die hierfür anfallenden Kosten werden dann allerdings nicht über den Paketanbieter, sondern direkt über Netflix abgerechnet. Das zugrunde liegende Abonnement wird dadurch jedoch nicht verändert, und auch dessen Abrechnung läuft weiterhin über den ursprünglichen Partner.

Maßnahme gegen Account-Sharing

Die Möglichkeit, Zusatzmitglieder zu einem Abonnement hinzuzufügen, hat Netflix im Rahmen seiner Maßnahmen gegen das sogenannte Account-Sharing eingeführt. Der Anbieter will verstärkt durchsetzen, dass seine Streaming-Abos den Richtlinien entsprechend nur noch von Personen genutzt werden, die in einem Haushalt zusammenwohnen. Personen außerhalb dieses Haushalts können ein gemeinsames Netflix-Abo gegen zusätzliche Gebühren nutzen.

Für Zusatzmitglieder verlangt Netflix mindestens 3,99 Euro pro Monat. Zu diesem Preis bekommt man allerdings nur einen durch die Anzeige von Werbespots mitfinanzierten Netflix-Zugang. Die Bildqualität ist dabei auf 1080p beschränkt und der Zugang lässt sich nur auf maximal einem Gerät gleichzeitig und mit maximal 15 Downloads pro Monat verwenden. Die reguläre Zusatzmitgliedschaft für 4,99 Euro im Monat entfernt diese Einschränkungen bei Downloads und Bildqualität.