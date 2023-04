Neu bei Netflix: Die Filme und Serien im Mai 2023 im Trailer

Netlfix beschreibt den Mai als actionreich und ein bisschen royal. In Peter Thorwarths „Blood & Gold“ wird ein desertierter Wehrmachtssoldat in die blutige Suche nach einem Goldschatz verstrickt. Ex-Auftragsmörderin und Mutter Jennifer Lopez kehrt aus dem selbstgewählten Ruhestand zurück, um in „The Mother“ das Leben ihrer Tochter zu retten.

Insert

You are going to send email to