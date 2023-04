Audioschnitt am Mac: Audacity und Ocenaudio mit neuen Funktionen

Version 3.3 wird von den Machern als stilles, in Sachen Performance und Zuverlässigkeit aber durchaus wichtiges Update bezeichnet , das unter anderem dafür gesorgt hat, dass die ersten der integrierten Effekte jetzt auch echtzeitfähig sind. Im Bereich View > Toolbars > Time Signature Toolbar lässt sich das Beta-Feature „ Beats and Measures “ aktivieren.

Audacity und Ocenaudio, zwei auch für den Mac verfügbare Anwendungen zur Audiobearbeitung, stehen in neuen Versionen zum gänzlich kostenfreien Download bereit. Der Allrounder Audacity ist jetzt in Version 3.3 erhältlich, die vor allem für den schnellen Schnitt optimierte App Ocenaudio springt auf Ausgabe 3.11.24.

Insert

You are going to send email to