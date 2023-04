Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Mai 2023

Amazons Videoabteilung hat uns heute die Highlights und Neuerscheinungen im kommenden Monat durchgereicht und bewirbt mit der deutschen Produktion „Hohlbeins – Der Greif“ vor allem den Start der schon länger erwarteten High-End-Fantasy-Serie.

Zudem können sich Nutzer von Prime Video im Mai auf „The Ferragnez: Die Serie“ und damit auf tiefe Einblicke in das Leben von zwei italienischen Mode-Influencern freuen sowie den britischen Fernsehmoderator James May in der zweiten Staffel der gastronomischen Erlebnisreise „James May: Oh Cook!“ begleiten. Anbei die offiziellen Teaser-Texte, unten dann die chronologische Liste.

Hohlbeins – Der Greif ab 26. Mai

Krefelden 1994. Die drei Außenseiter:innen Mark (Jeremias Meyer), Memo und Becky entdecken eine phantastische Welt, genannt Der Schwarze Turm. Dort unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster alle Lebewesen gnadenlos. Mark findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Doch als Marks Bruder Thomas verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und sich der Gefahr stellen.

The Ferragnez – Die Serie ab 18. Mai

Die Ferragnez sind das berühmteste junge Paar Italiens und können Millionen Follower verbuchen. Chiara Ferragni ist digitale Unternehmerin, Mode-Ikone mit mehr als 29 Millionen Follower auf Instagram und wurde von Forbes auf Platz 1 der „Most Powerful Influencers in Fashion“-Liste gesetzt. Ihr Mann Fedez ist Unternehmer und Künstler. Mit seiner Musik konnte er bereits mehr als 86 Platinplatten gewinnen.

James May: Oh Cook! S2 ab 24. Mai

James May beweist einmal mehr, dass man kein Gastronom sein muss, um köstliches Essen zuzubereiten. Die zweite Staffel folgt Mays Reise, auf der er versucht, vom Amateur zum fähigen Koch zu werden, während er die köstlichsten Gerichte der Welt kennen- und die Tricks beherrschen lernt. Dafür nutzt er Zutaten, die man in jedem Laden kaufen kann, und zeigt wie es auch ohne die üblichen Tricks im Fernsehkochformat gelingt.

