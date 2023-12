Neu bei Disney+ im Januar 2024

Auch Disney+ lässt uns bereits wissen, welche Filme und Serienstaffeln von Januar 2024 an neu für Abonnenten des Videodienstes zum Abruf bereitstehen. Insgesamt stehen 24 neue Filme und Serienstaffeln auf dem Plan, darunter die Mavel-Serie „Echo“ und der Science-Fiction-Thriller „The Creator“.

Marvel Studio’s „Echo“

Ab 10. Januar exklusiv auf Disney+ (Marvel)

Das fünf Episoden umfassende Streaming-Highlight stellt Maya Lopez (Alaqua Cox), die von Wilson Fisks (Vincent D'Onofrio) kriminellem Imperium verfolgt wird, in den Mittelpunkt. Als die Reise sie nach Hause führt, muss sie sich mit ihrer eigenen Familie und ihrem Erbe auseinandersetzen. Alle fünf Episoden werden am 10. Januar veröffentlicht. Damit ist „Echo“ die erste Serie der Marvel Studios, die mit allen Episoden an einem Tag zum Bingen bereitsteht.

The Creator

Ab 17. Januar auf Disney+ streamen (Star)

Von Regisseur und Co-Autor Gareth Edwards kommt ein epischer Sci-Fi-Actionthriller, der inmitten eines künftigen Krieges zwischen der Menschheit und den Kräften der künstlichen Intelligenz spielt. Joshua (John David Washington), ein abgeklärter ehemaliger Special-Forces-Agent, der um das Verschwinden seiner Frau (Gemma Chan) trauert, wird rekrutiert, um den Creator zu jagen und zu töten. Der Creator, ein schwer fassbarer Architekt einer fortschrittlichen KI, entwickelte eine mysteriöse Waffe, die den Krieg zwar beenden kann, aber gleichzeitig auch die Menschheit komplett auslöschen würde. Joshua und sein Team bestehend aus Elite-Agenten, durchqueren die feindlichen Linien und dringen in das dunkle Herz des von der KI besetzten Territoriums… Nur um herauszufinden, dass die weltverändernde Waffe, die er zerstören soll, eine KI in Form eines kleinen Kindes (Madeleine Yuma Voyles) ist.

The Artful Dodger

Die Original Serie ab 17. Januar exklusiv auf Disney+ (Star)

Jack Dawkins ist „The Artful Dodger“ in der lebhaften Kolonie Port Victory im Australien der 1850er Jahre. Seine flinken Taschendiebfinger haben sich in die geschickten Hände eines Chirurgen verwandelt. Mit der überraschenden Ankunft von Fagin wird Dodger von seiner Vergangenheit in England eingeholt und zurück in die Welt des Verbrechens gelockt. Eine größere Bedrohung (für Dodgers Herz) ist jedoch Lady Belle, die Tochter des Gouverneurs, die entschlossen ist, die erste weibliche Chirurgin der Kolonie zu werden. Von Raubüberfällen über Operationen auf Leben und Tod bis hin zu den harten Realitäten der kriminellen Welt, alles vermischt mit dem Mittelstand und dem Adel. Dies ist eine Geschichte von Neuerfindung, Verrat, Wiedergutmachung und Liebe – und all das mit einem Twist.

Cristóbal Balenciaga

Die Original Serie ab 19. Januar exklusiv auf Disney+ (Star)

Cristóbal Balenciaga präsentiert seine erste Haute-Couture-Kollektion in Paris. Er hat eine erfolgreiche Karriere in seinen Ateliers in Madrid und San Sebastian hinter sich und kleidet die spanische Elite und Aristokratie ein. Doch die Entwürfe, die in Spanien einen Trend gesetzt hatten, funktionieren nicht in dem mondänen Modeimperium, zu dem Paris geworden ist und in dem Chanel, Dior und Givenchy den Trend setzen. Geleitet von seiner Besessenheit, alle Aspekte seines Lebens zu kontrollieren, wird Balenciaga seinen Stil definieren und schließlich zu einem der bedeutendsten Designer aller Zeiten werden.

Das echte große Krabbeln

Ab 24. Januar exklusiv auf Disney+ (National Geographic)

Betreten Sie ein unscheinbares Mikroversum, in dem charismatische Miniaturhelden mit unfassbaren Superkräften ihr Überleben sichern. Fliegen Sie mit metallischen Bienen durch den Dschungel. Springen Sie mit einer Spinne wie mit dem Bungee durch das Herz der Stadt. Vertreiben Sie die Monster aus einem Stadtteich. Neueste Filmtechnik und Wissenschaft zeigen überraschende Spektakel und fesselnde Dramen in unserer direkten Umgebung.

