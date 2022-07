Proscenic M8 PRO: Reinigungsroboter mit Absaugstation zum Kampfpreis

Von uns vorrangig auf Hartböden getestet, ließ die Saugfunktion jedenfalls nicht zu wünschen übrig und das Gerät hat Hundehaare und Alltagsschmutz zuverlässig in den Staubbeutel in der Basisstation befördert. Die integrierte Wischeinheit muss man dagegen mit dem für diese Technik generellen Vorbehalt betrachten: Letztendlich zieht der Staubsauger hier lediglich ein befeuchtetes Tuch an der Unterseite mit, dementsprechend ist zwar eine grobe Feuchtreinigung, keinesfalls jedoch ein echtes Wischen zu erwarten – auch wenn der Y-Modus hier von Haus aus für bessere Ergebnisse sorgt, als ein schlichtes geradliniges Überfahren der Flächen.

Die Reinigungsleistung des Proscenic M8 ist mit Blick auf den vergleichsweise günstigen Preis absolut okay. Der Roboter kann in drei Stufen mit bis zu 3.000 Pa Saugleistung arbeiten. Die integrierte automatische Teppicherkennung ist bei uns allerdings nicht angesprungen, der kurze Flor von Fußabtretern und Staubfängern war hier offenbar nicht genug, um die erhöhte Saugleistung anzustoßen.

Dank Lasernavigation bewegt sich der Proscenic M8 treffsicher und schnell durch die Wohnung. In Verbindung mit der App des Herstellers und der darin vorhandenen Raumkarte kann man den Sauger auch gezielt einzelne Räume oder ausgewählte Bereiche reinigen lassen. Ebenso kann man über die App Sperrzonen oder virtuelle Wände einrichten. Als außergewöhnliches Plus bringt der Proscenic M8 zudem eine klassische Fernbedienung mit, mit deren Hilfe sich der Roboter auch ohne App vom Sofa aus bedienen lässt.

