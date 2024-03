Neu bei Amazon: Alle Rückrufe der eigenen Bestellungen

Gute Nachrichten für die Tage, an denen schlechte Nachrichten schnell weitertransportiert werden wollen: Der Online-Händler Amazon hat die Account-Verwaltung seiner Kunden um eine neue Info-Seite erweitert, die personalisierte Rückruf-Informationen auf Basis des bisherigen Bestellverlaufs zur Verfügung stellt.

Personalisierte Rückruf-Informationen

Amazon will auf der neuen Sonderseite eine Sammlung von Rückruf-Informationen und Warnmeldungen zur Produktsicherheit anbieten, die es Käufern ermöglicht, entsprechende Hinweise schnell und unkompliziert, vor allem aber zentral einsehen zu können.

Das neue Portal ist auf einer dedizierten Seite innerhalb des persönlichen Amazon-Kontos abgelegt, setzt also voraus, dass ihr mit euren Kontodaten angemeldet seid. Auf der neuen Rückruf-Übersicht sollen Kunden detaillierte Informationen zu laufenden Rückrufaktionen erhalten, einschließlich etwaiger Optionen für Rückerstattung, Rückgabe oder Reparatur der betroffenen Produkte.

Wegfallen soll so die Notwendigkeit sich auf externen Portalen wie etwa der Datenbank „Gefährliche Produkte in Deutschland“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) informieren zu müssen. Laut Amazon entfällt zudem die Übermittlung persönlicher Daten an Dritte, etwa um Anweisungen für den Umgang mit zurückgerufenen Produkten zu erhalten. Diese wird Amazon fortan direkt bereitstellen und greift dafür auf mehrere Quellen zu.

Vertrauen zurückgewinnen

Amazon will mit der neuen Initiative das Vertrauen der Kunden in die auf der Plattform angebotenen Produkte stärken – dieses hatte zuletzt unter dem Eindruck vieler Kunden gelitten, dass sich Amazon immer mehr zum Vertriebsportal chinesischer Direktverkäufer entwickelt hat, die Besteller häufig mit unzumutbaren Lieferzeiten und fragwürdigen Qualitätsstandards überrascht hatten.