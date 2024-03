iPad-App Planetone: Verspielter Musik-Sequencer (auch für Kinder)

Die gänzlich kostenfrei erhältliche Planetone-Applikation lässt sich zwar auch auf dem iPhone ausführen, soll an dieser Stelle aber vor allem für den Einsatz auf dem iPad empfohlen werden, ist die Nutzung auf dem kleinen Smartphone-Display doch etwas frickelig.

Planetone ist ein Musik-Sequencer, der weder für Live-Auftritte noch für die ernsthafte Erstellung neuer Songs gedacht ist, sondern sich viel mehr als verspieltes Experiment versteht und einem Raum zum Ausprobieren von Klangabfolgen und Rhythmus-Aufbauten anbietet.

Empfehlenswert auch für Kinder

Die nur 60 Megabyte große Anwendung macht dabei einen sehr verspielten Eindruck und bietet sich auch für die gemeinsame Nutzung mit Kindern an, die ihr Bildschirmzeit-Budget hier vielleicht etwas kreativer als sonst einsetzen können.

So drückt euch Planetone nicht das übliche Raster in die Hand, das Beat-Abfolgen in einem zweidimensionalen Koordinatensystem stumpf entgegennimmt, sondern verortet seine Rhythmus-Abfolgen auf einer rotierenden Weltkugel, die sich drehen und von allen Seiten betrachten lässt.

Unterschiedliche Klang-Eigenschaften

In den 16 Bars lassen sich hier dann jeweils bis zu sieben Klänge unterbringen, die sich nicht nur unterschiedlich anhören, sondern auch unterschiedlich verhalten. Je nachdem, ob ihr die kleinen Keimlinge, die Bäume, die Pilze oder die Kakteen zum Pflanzen eurer Tonfolgen auswählt, verändert sich dieser selbstständig, verstummt nach acht Rotationen oder bleibt wie festgewachsen stehen.

In der Anwendung lässt sich zudem die Wiedergabegeschwindigkeit konfigurieren sowie ein bereits aufgebautes Klangbild wieder zurücksetzen.

Planetone lädt euch dazu ein, einen persönlichen Musikgarten zu gestalten: Die kleinen Keimlinge liefern flüchtige Melodien, Bäume langanhaltende Harmonien, Pilze ein zufälliges Klangspektrum, und Kakteen die rhythmischen Akzente.