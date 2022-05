Neu auf Apple TV+: Carpool Karaoke und das neue Kinderprogramm

Als 2017 mit „Carpool Karaoke“ die erste TV-Serie von Apple gestartet ist, war von Apple TV+ noch keine Rede. Die Video-Reihe wurde zunächst auf Apple Music veröffentlicht und sollte die Werbetrommel für Apples damals noch neuen Musikdienst rühren. Apple TV+ ging dann erst zwei Jahre später im November 2019 an den Start. Mittlerweile läuft auch „Carpool Karaoke“ offiziell unter dem Label Apple TV+ und wird in diesem Monat mit einer fünften Staffel fortgesetzt.

Apple hat die Premiere der fünften Staffel für den 27. Mai angekündigt. Einmal mehr wird die Serie bekannte Persönlichkeiten auf ihren musikalischen Autofahrten begleiten. Seine Ursprünge hat „Carpool Karaoke“ in der amerikanischen „Late Late Show“ mit James Corden. Im Rahmen der neuen Folgen werden unter anderem Simu Liu, Jessica Henwick, Murray Bartlett, Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, Zooey Deschanel, Jonathan Scott, Anitta, Saweetie und die D’Amelio-Familie zu sehen sein.

Neu auf Apple TV+ für Kinder

Apple gibt darüber hinaus eine Ausblick auf die kommenden auf Apple TV+ erscheinenden Inhalte für Kinder. Hier geht’s am 24. Juni mit einen neuen Special und neuen Kurzfilmen aus der Serie „Hello, Jack! The Kindness Show“ los. Vorschulkinder sollen vom 8. Juli an mit der Serienfassung des Bucherfolgs „Duck & Goose“ auf ihre Kosten kommen, gefolgt am 22. Juli von der auf dem Buch „Just Don’t Fall“ basierenden Verfilmung „Best Foot Forward“, in der es um einen 12-jährigen Jungen mit einer Beinprothese geht. In „Amber Brown“ geht es vom 29. Juli an um ein Mädchen und dessen Umgang mit der Scheidung ihrer Eltern. Darüber hinaus stehen bei Apple noch verschiedene neue Peanuts-Veröffentlichungen sowie die Serien „Surfside Girls“ und „Life By Ella“ für August und September auf dem Plan.

Apple hat die kommenden Inhalte bislang nur in einer amerikanischen Pressemitteilung gelistet. Dementsprechend liegen noch keine Angaben zu den deutschen Titeln der einzelnen Filme und Serien vor.