KI-Browser Dia: Vollversion kostet 20 Dollar im Monat

Der neue KI-Webbrowser Dia ist zwar weiterhin noch nicht für alle Nutzer verfügbar, die Entwickler haben nun allerdings mehr Informationen zu dem von ihnen angedachten Preismodell veröffentlicht. Wer den vollen Leistungsumfang nutzen will, muss monatlich 20 Dollar investieren.

Hinter dem Projekt steht mit der Browser Company das Team des Internetbrowsers Arc, dessen Weiterentwicklung allerdings zugunsten des neuen Dia-Browsers eingestellt wurde. Die Entwickler wollen ihren Fokus fortan vollständig auf das mit Dia realisierte neuen Browser-Konzept legen, bei dem eine umfassende Integration von KI-Funktionen im Vordergrund steht.

Browser-Fenster als KI-Chats

Im Grunde kann man die einzelnen Browser-Fenster von Dia als jeweils eigenständige KI-Chats beschreiben, die seitlich an die Web-Ansicht angegliedert sind. Wenn man den auf diese Weise direkt in den Browser integrierten KI-Assistenten nutzt, kann dieser mit den geöffneten Webseiten zusammenhängende Aufgaben übernehmen und beispielsweise kontextbezogene Informationen zusammentragen oder bei der Navigation unterstützen.

Von den Entwicklern des Dia-Browsers veröffentlichte Beispiele umfassen die KI-Unterstützung beim Verfassen von Texten, Lernen, Planen sowie bei Einkaufstouren über verschiedene Webseiten hinweg.

Beta weiterhin nur eingeschränkt verfügbar

Das neue Pro-Abonnement von Dia bietet zum Monatspreis von 20 Dollar die Möglichkeit zur uneingeschränkten Nutzung des Webbrowsers. Alternativ dazu wird es weiterhin möglich sein, die Anwendung kostenlos zu nutzen. Hier weisen die Entwickler allerdings darauf hin, dass bislang nicht näher definierte Obergrenzen Anwendung finden.

Lasst euch übrigens nicht von dem auf der Dia-Webseite angebotenen Download des Browsers irritieren. Die Anwendung verlangt nach dem Start eine Registrierung, dabei werden allerdings nur E-Mail-Adressen freigeschaltet, die bereits über einen Arc-Account verfügen oder für den Test freigeschaltet wurden.