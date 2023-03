Netflix: Verräterische Textstellen in der App

Wie wichtig dem Video-Streaming-Dienst Netflix seine immer größer werdende Spiele-Sparte ist, haben wir erst gestern zum Start des City-Builders Terra Nil aufgedröselt. Netflix bietet seinen Abo-Kunden bereits über 50 Spiele an, will allein im laufenden Jahr 40 neue Titel starten und hat weitere 70 Games in der Entwicklung.

Netflix wants to make games playable on every device by turning your iPhone into a controller for Netflix running on a TV. Code hidden in their iOS app: "A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?" $NFLX cloud gaming soon? https://t.co/ZPl5gyoKkQ pic.twitter.com/ilpSJjcxBG

— Steve Moser (@SteveMoser) March 30, 2023