Terra Nil von Netflix startet: Spiele-Highlight als Dreingabe zum Abo

Allein im Laufe des aktuellen Jahres plant Netflix 40 neue Spiele zum Download in den App Store einzustellen, die von Abonnenten des Video-Dienstes ohne zusätzliche Kosten geladen und gespielt werden können – und dies so lange wie das Netflix-Abo läuft. Zwar verfügen die Spiele alle auch über einen In-App-Kauf, bei diesem handelt es sich jedoch lediglich um die Möglichkeit Netflix selbst zu abonnieren, falls noch kein laufendes Abo vorhanden ist.

Eine Spiele-Flatrate zum Streaming-Abo! Was als Experiment startete, dies stellte der Video-Streaming-Dienst Netflix erst in der vergangenen Woche fest, ist fortan nicht nur fester Bestandteil des Netflix-Abonnements, sondern soll zukünftig auch massiv ausgebaut werden .

Insert

You are going to send email to