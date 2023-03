PlayStation-Controller DualSense Edge offiziell mit Apple-Geräten kompatibel

Um einen PlayStation-Controller mit einem Apple-Gerät zu verbinden, muss man diesen eigentlich nur in den Bluetooth-Kopplungsmodus versetzen. Dies geschieht, indem man beim ausgeschalteten Controller die PS-Taste und die Share-Taste gleichzeitig drückt und wartet, bis die Leuchtleiste zu blinken beginnt. Anschließend sollte der Controller in der Bluetooth-Liste auf dem Apple-Gerät erscheinen und verbunden werden können.

Die persönlichen Einstellungen lassen sich bei Bedarf auch in unterschiedlichen Profilen verankern, sodass gemeinsam mit dem Wechsel von Spielen auch eine schnelle Anpassung der Controller-Vorgaben möglich ist. Obendrauf kann man auch noch die Bedienelemente an sich modifizieren und beispielsweise zwischen verschiedenen Stickkappen und Rücktasten wählen.

Sony hat den DualSense Edge Wireless-Controller Ende Januar als Zubehör für die PlayStation 5 in den Handel gebracht und wirbt damit verbunden insbesondere mit den erweiterten individuellen Anpassungsmöglichkeiten. So kann man beispielsweise verschiedene Bedienelemente des Controllers, darunter die Stick-Empfindlichkeit, passend zu seinem Spielstil einstellen, um sich auf diese Weise im besten Fall entscheidende Vorteile beim Gameplay verschaffen.

