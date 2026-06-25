Autonom durch die Stadt
Kommen die Robotaxis bald auch nach Deutschland?
Robotaxis könnten auch in Deutschland näher rücken. Waymo, die auf autonomes Fahren spezialisierte Schwesterfirma von Google, hat offenbar eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet. Die Waymo Germany GmbH ist in München eingetragen und nennt als Geschäftszweck unter anderem Fahrdienstleistungen mit autonomen Fahrzeugen.
Das bedeutet allerdings nicht, dass schon bald fahrerlose Taxis durch München, Berlin oder Hamburg rollen. Eine solche Firmengründung ist zunächst ein vorbereitender Schritt. Waymo kann darüber Personal einstellen, Partnerschaften schließen und später Genehmigungen beantragen. Einen offiziellen Starttermin für Deutschland gibt es daher nicht.
Waymo betreibt in den USA bereits Robotaxis. Nutzer bestellen dort per App ein Fahrzeug, steigen ein und werden ohne menschlichen Fahrer zum Ziel gebracht. Das Auto erkennt Verkehr, Ampeln, Fußgänger, Radfahrer und andere Fahrzeuge mit Kameras, Radar, Lidar-Sensoren und viel Software. Gefahren wird aber nur in genau festgelegten Gebieten, die vorher umfangreich kartiert und getestet wurden.
Warum Deutschland kompliziert ist
Ein Start in Deutschland wäre deutlich aufwendiger als nur ein paar Autos zu importieren. Die Fahrzeuge müssten hiesige Verkehrsregeln, Schilder, Baustellen, enge Straßen und das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer zuverlässig verstehen. Außerdem braucht Waymo Genehmigungen der zuständigen Behörden und muss nachweisen, dass die Technik sicher genug arbeitet.
Genau deshalb ist die neue Gesellschaft spannend, aber noch kein Beweis für einen schnellen Marktstart. Wahrscheinlicher wäre zunächst eine Testphase oder eine Kooperation mit einem bestehenden Mobilitätsanbieter. Auch einzelne Städte oder Flughäfen könnten für erste begrenzte Einsatzgebiete infrage kommen.
Robotaxi per App
Für Nutzer würde sich ein Waymo-Dienst ähnlich wie Uber oder Free Now anfühlen: App öffnen, Ziel eingeben, Fahrzeug bestellen. Der Unterschied ist, dass vorne niemand sitzt. Die gesamte Fahrt übernimmt das Auto selbst. Für viele wäre das gewöhnungsbedürftig, könnte langfristig aber Taxis, Shuttle-Dienste und den öffentlichen Nahverkehr ergänzen.
Find die Robotaxis grundsätzlich okay, aber wieso die teuerer als normale Taxis sind, ist auch nicht einleuchtend. Ich würde jedenfalls nicht mehr für eine fahrerlose Fahrt ausgeben
Genau. Man spart sich Personalkosten, sorgt für mehr arbeitslose Fahrer, aber zahlen soll der Kunde trotzdem mehr… Für den Betreiber ist das natürlich ein großer Gewinn, aber warum soll ich mich als Kunde darauf einlassen?
Auf lange Sicht killt die KI dadurch wieder einen Berufszweig
Ein Berufszweig, der eh langsam ausstirbt. Problematisch dürfte es eher für Gelegeitsjobber werden, wie Studenten, sofern die überhaupt noch einen Führerschein haben.
Mit Blick auf NL was Tesla da mit sFSD macht ist das technisch schon weit fortgeschritten. In DE und anderen Märkten mit alten Autoriesen wird das aber noch mit allen Mitteln verhindert.
Sobald das zu 100% funktioniert (also auch bei allen Baustellen, Schnee, Hagel, etc.) wird das mein Nachtzug für Dienstfahrten. Spart eine Übernachtung und Reisezeit. Abends um 23 Uhr einsteigen (schlafen legen) und bei entspannter Fahrgeschwindigkeit (max. 80km/h) bin ich morgens um 6 oder 7 Uhr am Zielort. Idealerweise hat man dann eine Mitgliedschaft bei einer deutschlandweiten Fitnesskette um zu trainieren und zu duschen – und fertig ist die neue Art zu reisen. Wichtig ist für diese Fahrweise eine möglichst sanfte Fahrweise – hecktische Bremsmanöver müssen möglichst vermieden werden. Und das schlafen muss erlaubt sein (Änderung von Gesetzen nötig)
Wie sieht das versicherungsrechtlich aus?
So wie ich unsere Versicherungswirtschaft kenne, werden die Versicherungsprämien astronomisch sein, was die erhöhten Kosten erklären würde.
Das Konzept ist v.a. fürs Land interessant, wo der ÖPNV ein Graus ist. Dann könnte auch dort die mobile Wende gelingen.
Für mich sind mehrere Punkte entscheidend:
1. Sicherheit !
2. Der Preis
3. Verfügbarkeit
Wenn alles passt, wäre es einen Versuch wert.