Kommen die Robotaxis bald auch nach Deutschland?

Robotaxis könnten auch in Deutschland näher rücken. Waymo, die auf autonomes Fahren spezialisierte Schwesterfirma von Google, hat offenbar eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet. Die Waymo Germany GmbH ist in München eingetragen und nennt als Geschäftszweck unter anderem Fahrdienstleistungen mit autonomen Fahrzeugen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass schon bald fahrerlose Taxis durch München, Berlin oder Hamburg rollen. Eine solche Firmengründung ist zunächst ein vorbereitender Schritt. Waymo kann darüber Personal einstellen, Partnerschaften schließen und später Genehmigungen beantragen. Einen offiziellen Starttermin für Deutschland gibt es daher nicht.

Waymo betreibt in den USA bereits Robotaxis. Nutzer bestellen dort per App ein Fahrzeug, steigen ein und werden ohne menschlichen Fahrer zum Ziel gebracht. Das Auto erkennt Verkehr, Ampeln, Fußgänger, Radfahrer und andere Fahrzeuge mit Kameras, Radar, Lidar-Sensoren und viel Software. Gefahren wird aber nur in genau festgelegten Gebieten, die vorher umfangreich kartiert und getestet wurden.

Warum Deutschland kompliziert ist

Ein Start in Deutschland wäre deutlich aufwendiger als nur ein paar Autos zu importieren. Die Fahrzeuge müssten hiesige Verkehrsregeln, Schilder, Baustellen, enge Straßen und das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer zuverlässig verstehen. Außerdem braucht Waymo Genehmigungen der zuständigen Behörden und muss nachweisen, dass die Technik sicher genug arbeitet.

Genau deshalb ist die neue Gesellschaft spannend, aber noch kein Beweis für einen schnellen Marktstart. Wahrscheinlicher wäre zunächst eine Testphase oder eine Kooperation mit einem bestehenden Mobilitätsanbieter. Auch einzelne Städte oder Flughäfen könnten für erste begrenzte Einsatzgebiete infrage kommen.

Robotaxi per App

Für Nutzer würde sich ein Waymo-Dienst ähnlich wie Uber oder Free Now anfühlen: App öffnen, Ziel eingeben, Fahrzeug bestellen. Der Unterschied ist, dass vorne niemand sitzt. Die gesamte Fahrt übernimmt das Auto selbst. Für viele wäre das gewöhnungsbedürftig, könnte langfristig aber Taxis, Shuttle-Dienste und den öffentlichen Nahverkehr ergänzen.