Netflix im Januar mit dem Finale von „Stranger Things“

Wohl aufgrund der bevorstehenden Weihnachtstage ist Netflix in diesem Monat früher als sonst mit der Liste der Neuerscheinungen im Januar zur Stelle. Insgesamt gibt es im Januar 38 neue Filme und Serienstaffeln auf Netflix zu sehen. Darüber hinaus lässt der Videodienst wissen, dass seine Nutzer vom 15. Januar 2026 auch alle 25 offiziellen Filme der James-Bond-Reihe und zusätzlich den Film „Sag niemals nie“ im Rahmen ihres Abonnements sehen können.

Das Highlight im kommenden Monat dürfte zumindest für einen großen Teil der Abonnenten des Videodienstes das Finale der Serie „Stranger Things“ sein. Die vollständige fünfte Staffel der Erfolgsproduktion steht direkt vom 1. Januar 2026 an zum Abruf bereit. Die Gruppe um Mike, Dustin, Lucas, Will und Elfie tritt darin ein letztes Mal gemeinsam an, um sich Vecnas dunklen Kräften entgegenzustellen.

Deutlich romantischer geht es bei Bridgerton zu. Hier startet am 29. Januar der erste Teil der vierten Staffel, in dem Benedict im Mittelpunkt steht, der auf der Suche nach einer passenden Partnerin ist.

Die Verfilmung von Emily Henrys „People We Meet on Vacation“ bringt dann schon im Januar Sommerstimmung. Poppy und Alex, seit Jahren als gemeinsame Urlaubspartner unterwegs und trotz ihrer Unterschiede eng verbunden, fragen sich darin, ob nicht doch mehr aus ihrer Freundschaft werden kann.

Abseits von Romantik und Schmalz gibt es auch im Januar wieder neue klassische Krimikost: In „Agatha Christie’s Seven Dials“ untersucht die Ermittlerin Lady Eileen Brent einen Mord, der während einer Party in einem idyllischen englischen Landhaus begangen wurde.

Auch die Neuerscheinungen „The Rip“ und „Land der Sünde“ versprechen spannende Unterhaltung, bei der jeweils ein Team von Ermittlern im Vordergrund steht.

Alle Neuerscheinungen bei Netflix im Januar 2026

1. Januar

Stranger Things 5: Das Finale: Hawkins steht unter Quarantäne, Elfi ist untergetaucht, Lucas befindet sich auf einer verschneiten Trauerfeier, Max liegt im Koma und Dustin ist zurück bei seinen Eltern, die ständig streiten. Die Tore zur Unterwelt bleiben weiterhin geöffnet, wodurch Hawkins in der Schwebe bleibt.

My Korean Boyfriend: Fünf Brasilianerinnen in verschiedenen Lebensphasen erkunden die Herausforderungen und Freuden internationaler Beziehungen mit koreanischen Männern.

Suche mich nicht: Ein verzweifelter Vater sucht nach seiner Tochter, die während einer Missionsreise verschwindet. Dabei geraten nicht nur sein Glauben, sondern auch seine Rolle als Elternteil ins Wanken.

Amor de oficina – Eine Lovestory im Büro: Eine ehrgeizige Mitarbeiterin und der charmante Sohn des Chefs konkurrieren um eine Beförderung und kommen sich dabei näher, als sie geplant hatten.

El tiempo de las moscas: Zwei frisch aus dem Gefängnis entlassene Frauen versuchen, ihr Leben neu zu ordnen, und verstricken sich dabei in neue Probleme und alte Konflikte.

Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch: Staffel 2: Rauf, runter, verloren, gefunden! Rot- und Blaufischs Meeresabenteuer sind genau das Gegenteil von langweilig.

Wie ein Wilder Stier: Dieses harte Biopic über den Boxer Jake LaMotta zeigt einen Gepeinigten, der die Spitze seines Sports erklimmt, nur um von seinen Dämonen zu Fall gebracht zu werden.

2. Januar

Land der Sünde: Ein Junge verschwindet und die leitende Ermittlerin stößt bei der Suche auf die dunklen Geheimnisse einer scheinbar ruhigen Kleinstadt.

7. Januar

Unlocked: A Jail Experiment: Staffel 2: In dieser Realityserie begleiten Kameras Häftlinge und Personal in einem Gefängnis, in dem neue Regeln getestet werden.

Marcello Hernández: American Boy: In seinem ersten Netflix-Special spricht Marcello Hernández von SNL über seine Latino-Wurzeln, ausgelassene Tanzwettbewerbe mit der Familie und die Lebensweisheiten seiner Mutter.

Good Night, and Good Luck: Live from Broadway

In seinem ersten Netflix-Special spricht Marcello Hernández von SNL über seine Latino-Wurzeln, ausgelassene Tanzwettbewerbe mit der Familie und die Lebensweisheiten seiner Mutter. Good Night, and Good Luck: Live from Broadway

8. Januar

Love Is Blind: Germany: Staffel 2: Eine neue Gruppe Singles nimmt an einem Experiment teil, bei dem Beziehungen ohne Blickkontakt entstehen sollen.

HIS & HERS: Zwei entfremdete Ehepartner – ein Polizist und eine Ärztin – müssen zusammenarbeiten, als ihre Tochter verschwindet.

9. Januar

Machos alfa: Staffel 4: Die Probleme der Männlichkeit häufen sich, als vier Freunde versuchen, sich in einer sich wandelnden Gesellschaft zurechtzufinden.

People We Meet on Vacation: Sie sind grundverschieden: Poppy ist ein Freigeist, Alex plant gern. Nach Jahren der gemeinsamen Urlaube fragen sich die beiden, ob sie nicht doch das perfekte Paar abgeben würden.

Depeche Mode: M

Sie sind grundverschieden: Poppy ist ein Freigeist, Alex plant gern. Nach Jahren der gemeinsamen Urlaube fragen sich die beiden, ob sie nicht doch das perfekte Paar abgeben würden. Depeche Mode: M

Goat: Ein College-Student versucht, sich von einem brutalen Übergriff zu erholen, indem er der Studentenverbindung seines Bruders beitritt, doch die Schikanen, denen er ausgesetzt ist, machen die Situation nur noch schlimmer.

13. Januar

The Boyfriend: Staffel 2: Eine neue Gruppe von Männern navigiert im verschieden Phasen der Beziehung und des Reichtums durch romantische und finanzielle Herausforderungen.

14. Januar

La reina del flow: Staffel 3: Yeimy und Charly leben in Frieden und sind mit Liebe, Musik und ihrer wachsenden Familie beschäftigt, bis eine Katastrophe alles zu zerstören droht.

Star Search: Viel Talent, hohe Risiken, Ihre Stimme: Die legendäre Wettbewerbsserie kehrt für eine neue Generation zurück, und das live! Die Suche beginnt.

15. Januar

Agatha Christie’s Seven Dials: Als in dieser Adaption eines Romans von Agatha Christie eine Landhausparty mit einem Mord endet, versucht eine schlaue Adelige, den Fall zu lösen.

16. Januar

Can This Love Be Translated?: Ein Meister im Dolmetschen steht vor seiner schwierigsten Aufgabe, als er nicht nur Sprachen, sondern auch Gefühle übersetzen muss.

No Tail to Tell

The Rip: Als in einem verlassenen Versteck Bargeld in Millionenhöhe entdeckt wird, gerät das Vertrauen innerhalb eines Polizeiteams aus Miami ins Wanken. z

17. Januar

Undercover Miss Hong:

20. Januar

WWE: Unreal: Staffel 2: Abgefahrene Wendungen, überlebensgroße Persönlichkeiten und jede Menge Drama: Hier gibt’s einen Blick hinter die Kulissen mit den größten WWE-Superstars der „Road to SummerSlam“.

21. Januar

Kidnapped: Der Fall Elizabeth Smart: Im Jahr 2002 wurde die 14-jährige Elizabeth Smart aus ihrem Bett entführt. Ihre Überlebensgeschichte und die Suche nach den Verdächtigen werden in dieser Dokumentation erzählt.

22. Januar

Finding Her Edge: Um die Eislaufbahn ihrer Familie zu retten, kehrt eine junge Frau in ihre Heimatstadt zurück und nimmt an einem prestigeträchtigen Wettbewerb teil.

Free Bert: Ein chaotischer Vater und seine schräge Familie sorgen für Chaos, als sie versuchen, sich den hochnäsigen Familien in ihrer schicken neuen Schule anzupassen.

Ein chaotischer Vater und seine schräge Familie sorgen für Chaos, als sie versuchen, sich den hochnäsigen Familien in ihrer schicken neuen Schule anzupassen. Cosmic Princess Kaguya!: Irohas Leben gerät aus der Bahn, als Kaguya, eine Ausreißerin vom Mond, bei ihr einzieht und sie überredet, gemeinsam in einer virtuellen Welt aufzutreten.

23. Januar

Der Fälscher: Ein ambitionierter Künstler wird in diesem Drama nach wahren Ereignissen in den 1970ern zum Meisterfälscher für kriminelle Banden der Stadt Rom.

Skyscraper Live: Der bekannte Free-Solo-Kletterer Alex Honnold will in diesem Live-Event aus Taipeh, Taiwan, einen der höchsten Wolkenkratzer der Welt besteigen.

Max: Bester Freund. Held. Retter: Ein traumatisierter Militärhund wird von der trauernden Familie seines gefallenen Hundeführers adoptiert und hilft dessen jüngeren Bruder, das Geschehene zu bewältigen.

Der bekannte Free-Solo-Kletterer Alex Honnold will in diesem Live-Event aus Taipeh, Taiwan, einen der höchsten Wolkenkratzer der Welt besteigen. Max: Bester Freund. Held. Retter: Ein traumatisierter Militärhund wird von der trauernden Familie seines gefallenen Hundeführers adoptiert und hilft dessen jüngeren Bruder, das Geschehene zu bewältigen.

27. Januar

Mike Epps: Delusional: Vom Verlassenwerden bis hin zum Umgang mit Ruhm: Mike Epps spricht wunderbar ungefiltert darüber, wie er durch ein wenig Größenwahnsinn und ganz viel Arbeit zum Star wurde.

29. Januar