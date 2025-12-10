Homey Pro: Neues Modell kommt mit doppeltem Arbeitsspeicher

Bei Homey tut sich gerade einiges. Letzte Woche haben wir über den Verkaufsstart des Homey Pro Mini in Deutschland berichtet und jetzt legen die Macher der Smarthome-Plattform mit einem Update für ihr Flaggschiff-Modell Homey Pro nach. Die neue Version nennt sich Homey Pro 2026 und wird zum unveränderten Preis verkauft, verfügt jedoch über doppelt so viel Arbeitsspeicher wie das bisherige Modell.

Mehr Arbeitsspeicher für wachsende Setups

Im Inneren des neuen Modells arbeitet ein 1,5-GHz-Quad-Core-Prozessor vom Typ ARMv8 mit nun 4 GB anstelle der bislang verbauten 2 GB RAM. Der erweiterte Arbeitsspeicher soll insbesondere Nutzern mit umfangreichen Installationen zugute kommen. Nach Angaben von Homey sollen sich auf dieser Basis mehr als 100 Anwendungen parallel betreiben lassen, konkret hängt die tatsächliche Anzahl jedoch von deren Umfang ab.

Hardwareseitig bleibt die neue Version des Homey Pro ansonsten weitgehend unverändert. Wie der Vorgänger unterstützt auch der Homey Pro 2026 die Funkstandards Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth Low Energy, 433 MHz, Infrarot und WLAN.

Funktionsumfang bleibt erhalten

Wie bisher bietet auch die neue Version des Homey Pro die Möglichkeit, Geräte unterschiedlichster Marken zu verknüpfen und über Automationen zu steuern. Ergänzend dazu stehen Dashboard-Funktionen wie Energieauswertungen und verschiedene Analysewerkzeuge zur Verfügung. Der Hub arbeitet weiterhin lokal, was eine Steuerung ohne Cloud-Anbindung ermöglicht. Online-Funktionen wie die Möglichkeit zum Fernzugriff und der integrierte App-Store bleiben ohne Gebühren nutzbar.

Der Hersteller betont, dass sowohl das neue Modell als auch die im Jahr 2023 vorgestellte Vorgängerversion bis mindestens Juni 2031 unterstützt werden. Beide Geräte laufen als Teil derselben Generation, sodass für die Zukunft identische Funktionen und Software-Updates vorgesehen sind.

Das neue Modell des Homey Pro ist ab sofort zum Preis von 399 Euro direkt beim Hersteller erhältlich.