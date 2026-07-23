Cult of the Lamb: Brettspiel-Adaption reißt Kickstarterziel binnen Minuten

Vorgestern startete die Kickstarter Kampagne der Brettspiel-Adaption des kultigen Aufbauspiels Cult of the Lamb. Das relativ konservative Ziel von 22.231 Euro (18.950 Pfund) wurde jedoch schon kurz nach Kampagnenstart erreicht und bereits nach einem Tag konnten über eine halbe Millionen Euro eingesammelt werden.

Die Brettspielumsetzung von Cult of the Lamb reiht sich in eine mittlerweile lange Liste an Brettspielumsetzungen beliebter Videospiele ein. Besonders bekannt dürfte dabei die Witcher Reihe sein. Hier gibt es mit The Witcher: Die Alte Welt, The Witcher: Pfad des Schicksals und dem ganz alten The Witcher: Abenteuerspiel inzwischen sogar drei Brettspiele rund um den Hexer Geralt.

Auch zu Cyberpunk 2077 existieren mittlerweile mehrere Brettspiele, womit das Spiel von seinen Wurzeln als Pen-and-Paper über das Videospiel von CD Projekt Red seinen Weg zurück zum Spieltisch gefunden hat. Auch von Blizzards Klassiker StarCraft, das als Echtzeitstrategiespiel sowieso für ein Brettspiel prädestiniert ist, existiert schon lange eine Tabletop Umsetzung.

Und nun gesellt sich also auch das dämonische Lämmchen mit dem Hang zur Sektenbildung dazu. Die Kickstarterkampagne läuft zwar noch 22 Tage lang, die Finanzierung ist jedoch schon jetzt mehr als gesichert. Ebenso wurden bereits etliche Zusatzziele erreicht. Zu den Stretch-Goals zählen unter anderem größere Würfel, zusätzliche Gegnerkarten und die Verwendung höherwertiger Materialien.

Spiel über 4 Runden

Das Cult of the Lamb Brettspiel ist für 1 bis 4 Spieler ausgelegt und jeder Spieler wählt zu Anfang einen der vier Propheten: Lamm, Ziege, Schlange oder Eule. Das Spiel selber wird über vier Runden gespielt, welche jeweils in eine Kampf- und eine Aufbauphase geteilt sind. Eure Kreuzzüge begeht ihr gegen die aus dem Videospiel bekannten vier Bischöfe der alten Religion und derer Schergen.

Nach der Kampfphase begebt ihr euch in eure Lager zurück und verteilt Aufgaben an eure Anhänger um weitere Rohstoffe und Glauben zu sammeln. Nach einem finalen Bosskampf gegen Narinder, auch bekannt als „The One Who Waits“, endet das Spiel. Gewinner ist derjenige, der am Ende den stärksten Kult aufbauen und die meisten Siegpunkte für sich gewinnen konnte. Es soll auch eine Einzelspielerkampagne geben, deren genaueres Regelwerk ist aber noch nicht bekannt.

Neben der regulären Verkaufsversion für 60 Pfund (71 Euro), die am Ende auch die Regale im Einzelhandel zieren wird, können Unterstützer ebenso zwischen einer mit 119 Pfund (140 Euro) deutlich teureren Deluxe sowie einer exklusiven und mit 249 Pfund (293 Euro) sogar erheblich teureren All-In Deluxe Edition auswählen. Letztere bietet mit vollfarbigen Figuren der Propheten, Bischöfe und Narinder, sowie weiteren Extras wie etwa einem Würfelturm im Lammschrein-Design natürlich auch den schönsten Inhalt. Doch bedenkt bitte, dass am Ende je nach Version nochmal weitere 19 bis 22 Euro Versandkosten hinzukommen werden.

Falls ihr bei der Kickstarter Kampagne zuschlagen solltet, möchten wir ebenso zu bedenken geben, dass ihr wie beim Crowdfunding üblich eine ganze Portion Geduld mitbringen solltet. Das voraussichtliche Lieferdatum wird mit Dezember 2027 angegeben. Neben der englischen Fassung soll das Brettspiel weiterhin in Deutsch, Französisch und Spanisch lokalisiert werden. Wenn ihr euch nach Kampagnenende im Pledge Manager für die deutsche Fassung entscheiden solltet, könnte sich das Lieferdatum schlussendlich sogar nochmal um ein paar Tage nach hinten verschieben.