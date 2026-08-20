KI arbeitet noch? Belay verhindert den Mac-Ruhezustand

KI-Agenten haben ein eher unspektakuläres Problem in den Mac-Alltag gebracht: Wer Claude Code, Codex oder Gemini eine längere Aufgabe überlässt, möchte nicht unbedingt daneben sitzen und darauf achten, dass der Rechner wach bleibt. Die neue kostenlose Mac-App Belay kümmert sich genau darum.

Statt den Ruhezustand pauschal auszuschalten oder mit Werkzeugen wie „caffeinate“ einen festen Zeitraum vorzugeben, beobachtet Belay die laufenden KI-Agenten. Solange gearbeitet wird, hält die App den Mac wach. Ist der Auftrag beendet, zieht sich Belay zurück und macOS darf wieder nach den normalen Systemeinstellungen in den Ruhezustand wechseln.

Kein Timer und kein manueller Schalter

Claude Code wird direkt erkannt. Für OpenAI Codex CLI, Gemini CLI und Cline bringt die Anwendung fertige Profile mit. Andere Werkzeuge können ebenfalls eingebunden werden, indem Belay einen Ordner überwacht, in den der jeweilige Agent während seiner Arbeit schreibt.

Das passt gut zu den bereits von uns vorgestellten Mac-Werkzeugen für Claude Code und Codex. Während Anwendungen wie CodexBar vor allem den Verbrauch und Contextify den Verlauf im Blick behalten, kümmert sich Belay ausschließlich darum, dass längere Arbeiten nicht am Energiesparmodus scheitern.

Drei Betriebsarten stehen zur Verfügung. „Auto“ reagiert auf die Aktivität des Agenten, „Immer an“ hält den Mac dauerhaft wach und „Aus“ deaktiviert Belay. Optional kann die Anwendung nach einer maximalen Laufzeit oder bei niedrigem Akkustand Schluss machen.

Alles bleibt lokal auf dem Mac

Die Erkennung läuft laut Entwickler vollständig lokal. Belay ist Open Source, benötigt weder Benutzerkonto noch Telemetrie und überträgt weder Prompts noch Programmcode. Statistiken zu überwachten und vor dem Einschlafen geretteten Agentenläufen bleiben ebenfalls auf dem Rechner.

Auf Wunsch informiert die Menüleisten-App per Mitteilung, wenn ein Agent Aufmerksamkeit benötigt oder seine Arbeit beendet hat. Bei längeren Abwesenheiten lässt sich zudem das Display zu festgelegten Zeiten abdunkeln, ohne den eigentlichen Rechner schlafen zu legen.

Belay steht kostenlos im Mac App Store bereit, ist nur 2,5 MB groß und setzt mindestens macOS 14 voraus. Unterstützt werden Macs mit Apple-Prozessor ebenso wie ältere Intel-Modelle.