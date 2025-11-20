ifun.de — Apple News seit 2001. 45 188 Artikel

Microsoft 365 vergleichsweise teuer

Software-Angebote: Adobe Foto, Wiso Steuer und NordVPN lohnen sich
Wenn bei Amazon Sonderaktionen wie die aktuelle Black Friday Woche laufen, lohnt es sich stets, den Stand der persönlich genutzten Software-Versionen und Abos zu prüfen. In der Regel kann man hier den einen oder anderen Euro sparen.

Wobei uns die hier bislang gelisteten Sonderpreise für Microsoft 365 nicht vom Hocker reißen. Egal, ob für die Einzelversion oder das Familienpaket, gibt es hier aktuell lediglich etwas über 20 Prozent Rabatt. In den vergangenen Jahren haben wir hier deutlich bessere Preise gesehen. Zudem müsst ihr unbedingt beachten, dass es sich bei den Angeboten um die Versionen mit automatischer Verlängerung handelt. Ihr könnt damit kein vorhandenes Abonnement verlängern und müsst zudem beachten, dass sich das Abonnement nach Ablauf eines Jahres automatisch zum vollen Preis verlängert, wenn nicht zuvor gekündigt wird.

Creative Cloud Foto-Bundle

Das Creative Cloud Foto-Abo von Adobe ist dagegen auch in diesem Jahr ein guter Deal. Hier bekommt man die offiziell 284 Euro teure Jahreskombi aus Adobe Photoshop und Lightroom zusammen mit 1 TB Cloud-Speicherplatz diesmal mit 103,99 Euro sogar noch etwas günstiger.

Creative Cloud 1tb

Adobe Creative Cloud Foto-Abo 1TB | inkl. Lightroom & Photoshop | 1 Jahr | KI-unterstützte Bildbearbeitung |... 103,99 EUR 284,03 EUR

Wiso-App für die Steuererklärung 2025

Passend zum Jahresende gibt es zudem mit Wiso Steuer 2026 die neueste Version der Finanzsoftware um fast die Hälfte reduziert. Mit der App kann man die Steuererklärung für das noch laufende Jahr 2025 erstellen.

Wiso Steuer 2025 Mac Screenshot 1

Die Software will die Abgabe der Einkommensteuererklärung möglichst einfach machen und zielt neben Privatnutzern auch auf selbständige Einzel- und Kleinunternehmer. Den Entwicklern zufolge profitieren auch Erbengemeinschaften und BGB-Gesellschaften von der App. Zu den enthaltenen Funktionen zählen die Einnahmenüberschussrechnung, Umsatz- und Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteuer-Anmeldung und auch ein integriertes Fahrtenbuch.

WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025) Für Windows, Mac, Smartphones und Tablets | Digitaler Download 23,99 EUR 44,99 EUR

NordVPN für die Hälfte

Und wer – warum auch immer – einen VPN-Dienst nutzt, kann einen Blick auf die verschiedenen Abo-Varianten von NordVPN werfen. Das Standard-Abo lässt sich hier aktuell beispielsweise ein Jahr lang für 33,24 Euro buchen, was einer Ersparnis von rund 53 Prozent gegenüber dem regulären Preis entspricht.

NordVPN Standard, 10 Geräte, 1 Jahr, VPN & Cybersicherheit, Digitaler Code 33,24 EUR 69,90 EUR
20. Nov. 2025 um 12:07 Uhr von Chris


