Microsoft 365 vergleichsweise teuer
Software-Angebote: Adobe Foto, Wiso Steuer und NordVPN lohnen sich
Wenn bei Amazon Sonderaktionen wie die aktuelle Black Friday Woche laufen, lohnt es sich stets, den Stand der persönlich genutzten Software-Versionen und Abos zu prüfen. In der Regel kann man hier den einen oder anderen Euro sparen.
Wobei uns die hier bislang gelisteten Sonderpreise für Microsoft 365 nicht vom Hocker reißen. Egal, ob für die Einzelversion oder das Familienpaket, gibt es hier aktuell lediglich etwas über 20 Prozent Rabatt. In den vergangenen Jahren haben wir hier deutlich bessere Preise gesehen. Zudem müsst ihr unbedingt beachten, dass es sich bei den Angeboten um die Versionen mit automatischer Verlängerung handelt. Ihr könnt damit kein vorhandenes Abonnement verlängern und müsst zudem beachten, dass sich das Abonnement nach Ablauf eines Jahres automatisch zum vollen Preis verlängert, wenn nicht zuvor gekündigt wird.
Creative Cloud Foto-Bundle
Das Creative Cloud Foto-Abo von Adobe ist dagegen auch in diesem Jahr ein guter Deal. Hier bekommt man die offiziell 284 Euro teure Jahreskombi aus Adobe Photoshop und Lightroom zusammen mit 1 TB Cloud-Speicherplatz diesmal mit 103,99 Euro sogar noch etwas günstiger.
Wiso-App für die Steuererklärung 2025
Passend zum Jahresende gibt es zudem mit Wiso Steuer 2026 die neueste Version der Finanzsoftware um fast die Hälfte reduziert. Mit der App kann man die Steuererklärung für das noch laufende Jahr 2025 erstellen.
Die Software will die Abgabe der Einkommensteuererklärung möglichst einfach machen und zielt neben Privatnutzern auch auf selbständige Einzel- und Kleinunternehmer. Den Entwicklern zufolge profitieren auch Erbengemeinschaften und BGB-Gesellschaften von der App. Zu den enthaltenen Funktionen zählen die Einnahmenüberschussrechnung, Umsatz- und Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteuer-Anmeldung und auch ein integriertes Fahrtenbuch.
NordVPN für die Hälfte
Und wer – warum auch immer – einen VPN-Dienst nutzt, kann einen Blick auf die verschiedenen Abo-Varianten von NordVPN werfen. Das Standard-Abo lässt sich hier aktuell beispielsweise ein Jahr lang für 33,24 Euro buchen, was einer Ersparnis von rund 53 Prozent gegenüber dem regulären Preis entspricht.
Auch die hervorragende Grafik-Software von DxO hat sehr gute Rabatte.
Ein Glück habe ich M365 bis Mitte 2027 bezahlt…danach wird es eine Alternative denn ich zahle diese Preise definitiv nicht.
Also unter 10€ pro Monat für 6 Accounts mit komplettem Office-Paket, je 1 TB Onlinespeicher usw. sind dir zu viel?
Was kosten gleich nochmal 2 TB iCloud-Speicher?
Ist doch jedes Mal das Gleiche. Immer die gleichen Diskussionen.
Wer sich das Family-Programm mit anderen teilt, bekommt für 1-2€ im Monat volles Office plus 1TB Cloudspeicher.
Aber zum Glück kann das jeder so entscheiden, wie er mag.
Hat jemand Erfahrungen, ob es Sinn macht mit dem Adobe Angebot noch zu warten bis zum Cyber Monday oder bei dem Angebot am besten gleich zuschlagen?
Hat jemand denn irgendwo ein einigermaßen brauchbares Angebot für MS 365 Family? Mein Abo läuft am 11.12 aus und bin schon ne Weile am suchen.
Danke für eure Hilfe
Gibt es doch jedes Jahr mindestens 3-4 Mal bei Amazon. Vlt ja auch wieder in der Blackweek. Aber vlt beim nächsten Mal gleich zwei oder drei Jahre kaufen und stacken!!
ProtonVPN gibt es grade auch für 35,88€ für ein Jahr.