Anker EverFrost: Kühlbox-Akkus erhalten einen Rückruf

Der Zubehör-Anbieter Anker hat sich per E-Mail an die bisherigen Käufer der smarten Kühlbox Anker EverFrost gerichtet und informiert diese über den Start eines freiwilligen Akkuaustauschprogramms.

Bei den modularen, wechselbaren Akkus der Kühlbox hat der Hersteller Probleme festgestellt, die zu einer Erhitzung der Stromspender führen und damit unter Umständen auch Schäden am Gerät verursachen könnten. Beobachtungen, von denen bislang lediglich die Charge mit dem Produktcode 22D51 betroffen sein soll, was für Besitzer der folgenden Produkte von Relevanz ist:

Anker EverFrost 30 Powered Cooler (A17A0)

Anker EverFrost 40 Kühlbox mit Stromanschluss (A17A1)

Anker EverFrost 50 Kühlbox mit Stromanschluss (A17A2)

Anker Abnehmbare Batterie für Kühlboxen (A17B0)

Zwar sind laut Anker nur wenige Geräte wirklich betroffen, dennoch bittet der Anbieter seine Kunden, die Akkus in den EverFrost-Einheiten nicht mehr zu benutzen, sondern diese auszubauen und am Austauschprogramm des Anbieters teilzunehmen, der noch im Dezember entsprechende Wechselakkus verschicken will.

Anwender sollen Alt-Akkus entsorgen

Anker hat zwei Sonderseiten geschaltet, die das Austauschprogramm erklären und ein Formular bereitstellen, in dem Anwender, die zum Akkutausch berechtigt sind, ihren Bedarf melden können.



Zudem empfiehlt der Anbieter, den Akku komplett auszuschalten und erklärt das mehrstufige Prozedere detailliert: Ist der Akku ausgebaut, müssen Anwender die Taste des Stromspenders 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis alle vier LEDs einmal aufblinken. Anschließend wird die Taste kurz gelöst und dann erneut 3 Sekunden lang gedrückt, bis alle vier LEDs aufblinken. Nun erfolgt ein weiterer kurzer Druck auf die Taste, der die dritte LED zum Blinken bringt, dann ein weiterer Druck, der die zweite LED aufleuchten lässt, dann erneut ein Druck, bis alle vier LEDs wieder aufleuchten.

Hat man die Abfolge eingehalten, sollte sich der Akku nach 15 Sekunden komplett herunterfahren und keine Gefahr mehr darstellen. Anker ruft Kunden dazu auf, die entfernten Akkus fachgerecht zu entsorgen.