Netflix Basis-Abo wird auch für Bestandskunden wegfallen

Netflix bietet sein günstigstes Abo-Modell ohne Werbung ja schon seit dem vergangenen Jahr nicht mehr für Neukunden an. Das alte „Basis-Abo“ ist zum Monatspreis von 7,99 Euro nur noch für Bestandskunden verfügbar. Aber auch hier zeichnen sich Änderungen ab. Der Streaming-Anbieter hat jetzt angekündigt, das Basis-Abo zumindest in einem Teil jener Länder, in denen auch das werbefinanzierte Basis-Abo angeboten wird, komplett einzustellen.

Die Umstellung wurde von Netflix im Rahmen der Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das vierte Quartal im Jahr 2023 angekündigt. Im Rahmen seiner hier als PDF verfügbaren Berichterstattung für Investoren hat das Unternehmen angekündigt, den Basis-Plan in einem Teil der von Netflix bespielten Ländern einzustellen. Den Anfang sollen wohl schon im zweiten Quartal des aktuellen Jahres die Länder Großbritannien und Kanada machen.

Die aktuellen Netflix-Preise in Deutschland

Netflix zielt mit dieser Maßnahme eindeutig darauf, dass auch die im alten Basis-Tarif bislang noch vergleichsweise günstig fahrenden Bestandskunden auf die neuen, teureren Abo-Modelle umsteigen. In Deutschland würde dies bedeuten, dass der mit 7,99 Euro pro Monat abgerechnete Basis-Tarif wegfällt und man dann entweder für monatlich 12,99 Euro werbefrei Netflix Standard nutzen kann, oder sich für das günstigere, aber mit Werbeeinblendungen und ein paar zusätzlichen Einschränkungen versehene „Standard-Abo mit Werbung“ zum Monatspreis von 4,99 Euro entscheidet.

Basis-Abo mit Werbung als sprudelnde Einnahmequelle

Netflix hat im Rahmen seines aktuellen Quartalsberichts betont, dass sich mit der Werbefinanzierung signifikante neue Einnahmequellen auftun. Die Zahl der Nutzer des Werbe-Abos sei in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 erneut um 70 Prozent gestiegen. Insgesamt zeichne das Basis-Abo mit Werbung mittlerweile für 40 Prozent aller Neuanmeldungen bei Netflix verantwortlich.

In Deutschland können Neukunden von Netflix aktuell neben dem Basis-Abo mit Werbung für monatlich 4,99 Euro und dem Standard-Abo für 12,99 Euro noch das Premium-Abo für 17,99 Euro pro Monat abschließen. Letzteres beinhaltet den Zugriff von vier Geräten gleichzeitig, Videos in Ultra-HD und 3D-Audio.