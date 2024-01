Neue Matter-Steckdose von Meross unterstützt einfachen Alexa-Setup

Meross hat ja schon ein Weilchen auch eine mit Matter kompatible Schaltsteckdose im Programm. Ganz neu hat der Hersteller jetzt aber auch eine Matter-Steckdose mit MSS im Programm. Das Zubehör lässt sich wie gewohnt manuell über Matter in Smarthome-Systeme wie HomeKit einbinden, kann alternativ dazu aber auch ohne jeden Konfigurationsaufwand direkt mit Amazon Alexa verwendet werden.

MSS steht für „Matter Simple Setup“ und ist Bestandteil des Amazon-Programms für einen „frustrationsfreien Setup“ (FFS). Wer schon einmal ein Gerät aus dem Hardware-Angebot von Amazon gekauft hat, kennt das Prinzip. Wenn man einen Kindle-Reader oder ein Gerät aus dem Echo- oder Fire-TV-Angebot von Amazon bestellt, kann man dieses gleich mit dem bei der Bestellung genutzten Amazon-Konto verknüpfen lassen, sodass das neue Zubehör nach dem Auspacken schon weitgehend vorkonfiguriert ist.

In gleicher Form ist dies nun bei der neuen, mit MSS kompatiblen Matter-Steckdose von Meross möglich. Achtet in diesem Zusammenhang auf die unter der Preisanzeige auf der Produktseite vorhandene Checkbox „Mit meinem Alexa-Konto verknüpfen“. Der Haken ist hier standardmäßig gesetzt, sodass man die Steckdose nach Erhalt lediglich einstecken und per Sprachbefehl mit einem Echo-Gerät suchen muss. Die restliche Konfiguration wird automatisch erledigt.

Auch als klassische Matter-Steckdose verwendbar

Der „Matter Simple Setup“ macht die Einbindung von Smarthome-Geräten über Matter deutlich einfacher, als wenn dies manuell geschehen muss. Dennoch lässt sich die neue Matter-Steckdose von Meross auch ganz gewöhnlich verwenden und „von Hand“ nicht nur mit Amazon Alexa, sondern auch mit anderen mit Matter kompatiblen Smarthome-Systemen wie HomeKit verwenden. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob die Alexa-Verknüpfung beim Kauf aktiviert wurde oder nicht. Die Steckdose kann in beiden Fällen als Standard-Matter-Zubehör genutzt werden.

Momentan mit 30% Rabatt

Die Matter-Steckdose mit MSS von Meross bietet ergänzend zu ihrer Funktion als Schaltsteckdose die Möglichkeit, den Stromfluss zu überwachen. Dies funktioniert in beide Richtungen, somit kann damit nicht nur der Stromverbrauch, sondern auch die Stromerzeugung angeschlossener Geräte erfasst werden.

Meross bietet seine neue MSS-Steckdose momentan mit 30 Prozent Preisnachlass zum Einführungspreis von 13,99 Euro an.