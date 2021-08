Netflix-Ausblick auf den Filmherbst 2021

Während die Neflix-Monatsübersicht für September auf sich warten lässt, hält der Videodienst einen Ausblick auf die in diesem Jahr noch anstehenden FIlm-Neuerscheinungen bereit. 39 Internationale Filmproduktionen stehen dem zufolge in den Monaten September bis Dezember noch auf dem Plan. Soweit schon verfügbar, haben wir die zugehörigen Trailer unten mit eingebettet.

