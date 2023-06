Netflix-Aktion bei waipu.tv auch für Bestandskunden

Noch ein schneller Nachtrag zu unserem Hinweis auf die aktuelle Netflix-Aktion bei waipu.tv. Den in den Kommentaren zu unserem Artikel veröffentlichten Leserberichten zufolge kann man das Angebot auch buchen, wenn man bereits Kunde von waipu.tv ist. Allerdings muss man sich in diesem Fall offenbar erst bei waipu.tv anmelden und anschließend dann die Aktionsseite besuchen.

Ebenso ist es Leserberichten zufolge möglich, ein bestehendes Netflix-Konto in Verbindung mit den Sonderkonditionen zu nutzen. Auch hier schließt man zuerst die Registrierung über waipu.tv ab und kann die Aktivierung des Abonnements anschließend über ein bestehendes Benutzerkonto bei Netflix vornehmen. Dabei wird dann lediglich waipu.tv als neue Bezahlart hinterlegt.

Wie letzte Woche bereits geschrieben, bekommt ihr im Rahmen der Aktion die Kombi aus waipu.tv Perfect Plus und Netflix günstiger, als wenn ihr Netflix Standard oder Netflix Premium für sich alleine abonniert. Das Angebot ist monatlich kündbar und kann maximal zwölf Monate lang genutzt werden. Setzt euch vor diesem Hintergrund besser einen Kalendereintrag, denn vom 13. Monat an fallen die 50 Prozent Rabatt weg und ihr bezahlt den regulären Preis für die Streaming-Kombination.

Im Paket billiger als Netflix alleine

waipu.tv Premium Plus alleine schlägt normalerweise bereits mit 12,99 Euro im Monat zu Buche. Als Gegenwert erhält man hier den Zugriff auf derzeit 237 Streaming-Kanäle, 223 davon werden in HD-Qualität übertragen. Abonnenten von waipu.tv Premium Plus haben zudem die Möglichkeit, einen persönlichen Videorekorder mit bis zu 100 Stunden Aufnahmespeicher zu verwenden. Obendrauf steht über die waiputhek eine On-Demand-Sammlung mit rund 30.000 Filmen und Serienfolgen auf Abruf zur Verfügung. Das Abonnement von waipu.tv Premium Plus lässt sich auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen. Die im Paket verfügbaren Netflix-Abos bieten je nach Leistungsstufe zwischen einem und vier gleichzeitige Videostreams an.